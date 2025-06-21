[6.21 J3第17節](レクザム)

※14:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 2 内田瑞己

DF 35 左合修土

DF 99 附木雄也

MF 6 長谷川隼

MF 15 岩本和希

MF 17 牧山晃政

MF 33 河上将平

MF 55 藤井葉大

MF 90 後藤優介

FW 22 大野耀平

控え

GK 1 今村勇介

DF 29 田尾佳祐

MF 7 江口直生

MF 8 森勇人

MF 10 川西翔太

MF 96 吉田陣平

FW 20 ドゥンガ

FW 23 岩岸宗志

FW 24 上野輝人

監督

米山篤志

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 3 冨田康平

DF 7 大野佑哉

DF 24 砂森和也

MF 5 長谷川雄志

MF 8 近藤貴司

MF 14 三田尚希

MF 28 藤川虎太朗

MF 46 古賀俊太郎

MF 77 ターレス

FW 18 浮田健誠

控え

GK 1 田尻健

DF 4 行徳瑛

MF 10 山中麗央

MF 13 小西陽向

MF 15 樋口叶

MF 22 吉田桂介

FW 11 進昂平

監督

藤本主税