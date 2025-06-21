讃岐vs長野 スタメン発表
[6.21 J3第17節](レクザム)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 35 左合修土
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 33 河上将平
MF 55 藤井葉大
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
MF 7 江口直生
MF 8 森勇人
MF 10 川西翔太
MF 96 吉田陣平
FW 20 ドゥンガ
FW 23 岩岸宗志
FW 24 上野輝人
監督
米山篤志
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
DF 24 砂森和也
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 14 三田尚希
MF 28 藤川虎太朗
MF 46 古賀俊太郎
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
控え
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
MF 10 山中麗央
MF 13 小西陽向
MF 15 樋口叶
MF 22 吉田桂介
FW 11 進昂平
監督
藤本主税
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 35 左合修土
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 33 河上将平
MF 55 藤井葉大
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
MF 7 江口直生
MF 8 森勇人
MF 10 川西翔太
MF 96 吉田陣平
FW 23 岩岸宗志
FW 24 上野輝人
監督
米山篤志
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
DF 24 砂森和也
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 14 三田尚希
MF 28 藤川虎太朗
MF 46 古賀俊太郎
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
控え
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
MF 10 山中麗央
MF 13 小西陽向
MF 15 樋口叶
MF 22 吉田桂介
FW 11 進昂平
監督
藤本主税