「SUUMO AWARD」2025年首都圏「品質と価格のバランス部門」で3年連続最優秀賞受賞！FJネクスト／FJネクストレジデンシャル

FJネクストならびにFJネクストレジデンシャルは、リクルートが発表した2025年顧客満足度ランキング「SUUMO AWARD」の<首都圏 分譲マンションデベロッパー・販売会社の部>において、『品質と価格のバランス部門』と『接客満足度部門』の2部門で最優秀賞と優秀賞を受賞しました。

FJネクストならびにFJネクストレジデンシャルは、リクルートが発表した2025年顧客満足度ランキング「SUUMO AWARD」の<首都圏 分譲マンションデベロッパー・販売会社の部>において、『品質と価格のバランス部門』と『接客満足度部門』の2部門で最優秀賞と優秀賞を受賞。

なお、当該2部門での受賞は4年連続となります。

〜 品質と価格のバランス部門 〜

疑問に対しての回答や諸手続きの説明など、購入時の対応が早く、丁寧さ、信頼性が高く評価された企業

〜 接客満足度部門 〜

物件の品質と価格のバランスの良さという観点で購入者から高く評価された企業

【FJネクストグループのSUUMO AWARD<首都圏 分譲マンションデベロッパー・販売会社の部>受賞歴】

受賞歴

※1. エフ・ジェー・ネクストは現FJネクストホールディングス、FJネクストHD=FJネクストホールディングス

※2. FJネクストレジデンシャルは2023年にFJネクストのファミリー層向けマンション事業を承継し、設立

