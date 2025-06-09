FRUITS ZIPPER¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë·Ù¹ð¡Öº£¸åFRUITS ZIPPER¤Î½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤Ï9Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¼íÌî±Ñ¹§¤È¿¿·õÂÐ·è¡ª¡©¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö´ÑÍ÷¥Þ¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´Íè¾ìÍ½Äê¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡Ë¤¤¤Ä¤âFRUITS ZIPPER¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼çºÅ¸ø±é¡¦³°Éô½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î´ÑÍ÷¥Þ¥Ê¡¼¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤°ìÉô¤Î¹Ô°Ù¤¬¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏFRUITS ZIPPER¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê±þ±ç¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤´Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸åFRUITS ZIPPER¤Î½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢³§¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡FRUITS ZIPPER¤Ï8Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤ÆJRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¼çºÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÈºÇÁ°´ÉÍý¡É¤ä¡È²õ¤·²°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ô¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬Æ°²è¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö°ìÀ¸½Ð¶Ø¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤ÇËÜµ¤¤Ç±þ±ç¤·¤Ë¤¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¡×¤Ê¤É¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£FRUITS ZIPPER½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÚÁ´Ê¸¡Û
´ÑÍ÷¥Þ¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´Íè¾ìÍ½Äê¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡Ë
¤¤¤Ä¤âFRUITS ZIPPER¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¸ø±é¡¦³°Éô½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î´ÑÍ÷¥Þ¥Ê¡¼¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤°ìÉô¤Î¹Ô°Ù¤¬¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏFRUITS ZIPPER¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡§
¡¦Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¡¢´ÑÍ÷Ãæ¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°
¡¦²áÅÙ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¹Ô°Ù¡Ê¼þ°Ï¤Ø¤Î´í¸±¡¦ÌÂÏÇ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ë
¡¦Å«¡¦¸ýÅ«¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¤¿¥³¡¼¥ë¡¦²áÅÙ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ê¤É¡¢±é½Ð¤ä¼þ°Ï¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë²»¤òÈ¯¤¹¤ë¹Ô°Ù
¡¦·¸°÷¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¹Ô°Ù
Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê±þ±ç¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤´Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸åFRUITS ZIPPER¤Î½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢³§¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¼íÌî±Ñ¹§¤È¿¿·õÂÐ·è¡ª¡©¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö´ÑÍ÷¥Þ¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´Íè¾ìÍ½Äê¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡Ë¤¤¤Ä¤âFRUITS ZIPPER¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼çºÅ¸ø±é¡¦³°Éô½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î´ÑÍ÷¥Þ¥Ê¡¼¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤°ìÉô¤Î¹Ô°Ù¤¬¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏFRUITS ZIPPER¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡FRUITS ZIPPER¤Ï8Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤ÆJRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¼çºÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÈºÇÁ°´ÉÍý¡É¤ä¡È²õ¤·²°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ô¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬Æ°²è¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö°ìÀ¸½Ð¶Ø¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤ÇËÜµ¤¤Ç±þ±ç¤·¤Ë¤¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¡×¤Ê¤É¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£FRUITS ZIPPER½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÚÁ´Ê¸¡Û
´ÑÍ÷¥Þ¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´Íè¾ìÍ½Äê¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡Ë
¤¤¤Ä¤âFRUITS ZIPPER¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¸ø±é¡¦³°Éô½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î´ÑÍ÷¥Þ¥Ê¡¼¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤°ìÉô¤Î¹Ô°Ù¤¬¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏFRUITS ZIPPER¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡§
¡¦Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¡¢´ÑÍ÷Ãæ¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°
¡¦²áÅÙ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¹Ô°Ù¡Ê¼þ°Ï¤Ø¤Î´í¸±¡¦ÌÂÏÇ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ë
¡¦Å«¡¦¸ýÅ«¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¤¿¥³¡¼¥ë¡¦²áÅÙ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ê¤É¡¢±é½Ð¤ä¼þ°Ï¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë²»¤òÈ¯¤¹¤ë¹Ô°Ù
¡¦·¸°÷¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¹Ô°Ù
Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê±þ±ç¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤´Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸åFRUITS ZIPPER¤Î½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢³§¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£