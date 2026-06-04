福岡ソフトバンクホークスは4日、福岡市中央区の商業施設内にあるアイドルグループ「HKT48」の専用劇場の営業を、7月に終了すると発表した。秋ごろに市内の別の施設に移転、開業するという。劇場周辺では昨年12月、イベントスタッフら2人が刺され、重傷を負う事件があった。担当者は「事件と関係はない」とし、賃貸借契約の満了が理由と説明した。事件では殺人未遂などの疑いで、イベントの常連客だった山口直也被告（30）が逮