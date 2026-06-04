STU48の元メンバーで、タレント・モデルの森香穂(29)が4日、自身のX(旧ツイッター)を更新。自身に対して寄せられたネット上の心ない声に対して、率直な思いを記した。 【画像】ネット上で話題になった森の結婚＆妊娠報告動画 森に関しては、自身29歳の誕生日である今月1日に結婚を発表。さらに「新しい命を授かり、現在お腹の中で大切に育んでいます」と妊娠も同時に報告していた。投稿にはハリーウィン