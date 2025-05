Number_iに約1年密着！初の長期密着ドキュメンタリーがPrime Videoにて独占配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■クリエイターたちから見た姿や、メンバーのインタビューによって、Number_iがどのようにしてつくられているのかに迫る

Number_iの活動におよそ1年間密着したドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』(読み:ザワン ワットイズナンバーアイ)が、Prime Videoにて全4話独占配信されることが決定した。

2023年10月に東京ドームで結成が発表され、2024年元旦にデビューして以来、唯一無二の道を歩み続けているNumber_i。そんな彼らを、2024年5月からおよそ1年にわたって密着した、Number_i初の長期密着ドキュメンタリー『THE_i -what is Number_i-』。

密着するなかで見えてきたのは、華やかな表舞台からは想像もできない3人。自分たちの在り方を模索しながらも、すべての制作に真摯に向き合う3人の姿がそこにあった。番組では、彼らを支えるクリエイターたちから見た彼らの姿や、メンバーそれぞれの撮り下ろしインタビューによって、Number_iがどのようにしてつくられているのかに迫る。

番組情報

Prime Video『THE_i -what is Number_i-』

第1・2話:06/27(金)00:00~配信

第3・4話:07/04(金)00:00~配信

