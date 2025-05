YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で公開された動画「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」が、心温まる交流と日本文化体験を通じて視聴者を楽しませている。この動画では、案内人のJukiaが、アメリカのユタ州とシカゴから来たばかりのカップルを東京案内し、ホテルまで送り届ける様子が収められている。



旅の始まりは渋谷。Jukiaが「日本に着いたばかりの外国人を観光案内+ホテルまで送迎する企画」である“FREE RIDE”への参加を呼びかけると、アメリカから来たカップルは快く応じた。驚くことに、2人は「昨日大学を卒業したばかり」で、これが初めての日本旅行だという。



車に乗り込む際には、男性が「安全第一と言ったけど、見ず知らずの人の車に飛び乗ったよ(笑) 安全第一だよ(笑)」とジョークを飛ばし、和やかなムードでドライブがスタートした。車中では、日本への興味や今後の旅行プランについても話が弾んだ。2人は以前から日本に来たかったと言い、「日本食が大好き」なことや「多くの人が日本を高く評価しているから」と来日理由を語った。10日間の滞在中は、富士山、京都、大阪、相撲観戦などを楽しむ予定だという。さらに、大谷翔平選手や松山英樹選手、イチロー選手といった日本人アスリートが好きだと語るなど、日本への関心の高さがうかがえた。



最初の目的地は、藤の花が見頃を迎えた亀戸天神社。美しい藤棚や日本の伝統的な風景に、カップルは「すごく良い場所だね!」「すごく美しいね〜!」と感動しきりだった。Jukiaは神社の参拝方法について、手水舎での清め方から鳥居をくぐる際の一礼、二礼二拍手一礼といった作法を丁寧にレクチャーした。2人も真剣な表情で日本の文化に触れていた。



続いて一行が向かったのは焼肉店「焼肉 一頭」。ここでカップルは、日本の食事作法「いただきます」「ごちそうさまでした」の意味をJukiaから教わり、その奥深さに感銘を受けた様子だった。初めて食べる牛タンに男性は「すごく美味しい!」「すごく噛みごたえはあるけど美味しいよ!」と目を丸くし、ランプ肉には女性も「ん〜!美味しい!最高!」と舌鼓を打った。日本の乳酸菌飲料カルピスも「あれめっちゃ好きだよ!」と大のお気に入りになったようだ。



また、温泉文化にも強い関心を示し、Jukiaに「温泉って裸で入るの?」と質問。Jukiaが「裸にならないとダメだよ!(笑)」と答えると、女性は「すごく面白いわ(笑)」と異文化に驚きつつも楽しんでいる様子だった。



旅の終わりには、Jukiaからサプライズでポケモンカードと番組ステッカーがお土産としてプレゼントされた。アメリカから来たカップルは「本当にありがとう!」と何度も感謝を伝え、Jukiaも「会えて嬉しいよ!」と温かい言葉で締めくくった。



動画を通して、Jukiaの細やかなおもてなしと、カップルのフレンドリーで好奇心旺盛な人柄が伝わってくる。異文化交流の楽しさと、一期一会の出会いの素晴らしさを感じさせる内容となっている。

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo