プロジェクトマネジメント専門研修サービス「イープロジェクト(E-PROJECT)」は、ウォーターフォール型開発に特化したプロジェクトマネジメント力を体系的かつ効率的に習得できるオンライン講座『プロセス群実務ガイド講座eラーニング』を2025年5月12日より提供開始します。

イープロジェクト『プロセス群実務ガイド講座eラーニング』

プロジェクトマネジメント専門研修サービス「イープロジェクト(E-PROJECT)」は、ウォーターフォール型開発に特化したプロジェクトマネジメント力を体系的かつ効率的に習得できるオンライン講座『プロセス群実務ガイド講座eラーニング』を2025年5月12日より提供開始。

この講座は、PMBOK(R)ガイドに基づいた5つのプロセス群(立上げ・計画・実行・監視コントロール・終結)の実務的知識を実践的に習得できる内容で構成されており、PMP(R)資格保有者には効率的なPDU(Professional Development Units)取得の機会も提供します。

【『プロセス群実務ガイド講座eラーニング』の特長とメリット】

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、企業におけるプロジェクトの規模と複雑性が高まっています。

特に基幹システムや大規模なソフトウェア開発プロジェクトでは、ウォーターフォール型開発手法が引き続き重要な役割を担っています。

そのため、プロジェクトマネジメント能力の強化が、企業競争力維持の重要な鍵となっています。

イープロジェクトが新たに提供する『プロセス群実務ガイド講座eラーニング』は、このようなニーズに応え、実務で即活用できるプロジェクトマネジメントスキルの体系的な習得を目的としたオンラインコースです。

プロセス群実務ガイド講座(2)

【特長】

(1) プロジェクト成功のための実践的スキル習得を目指した講座設計

プロセス群実務ガイドに基づき、プロジェクトの立上げから終結までの全49プロセスを5つのプロセス群(立上げ、計画、実行、監視コントロール、終結)に分類し、体系的に理解できます。

(2) 経験豊富な講師陣による質の高い教育

講座を担当するのは、実務経験豊富なPMP(R)資格保有者であり、教育経験も豊富なプロジェクトマネジメントのプロフェッショナルです。

受講生の学習を支援するため、質問対応や学習計画のフォローを行う制度を設けています。

(3) 効率的なPDU取得が可能

PMP(R)資格保有者は本講座を修了することで、15PDU(Ways of Working 7PDU、Power Skills 4PDU、Business 4PDU)を取得できます。

資格維持に必要なPDUを効率的に獲得できます。

【具体的なメリット】

・プロジェクトの成功率向上:

手戻り削減、納期遅延の防止、コスト超過リスクの低減が期待できます。

・円滑なコミュニケーション力向上:

チーム内の共通認識が深まり、プロジェクトメンバー間の円滑なコミュニケーションを促進します。

・キャリアアップ・新プロジェクトへの挑戦:

プロジェクトマネジメント能力の向上で、自信を高め、キャリアアップや新しいプロジェクトへの挑戦の機会が広がります。

【本講座を特にお勧めしたい方(受講対象者)】

・IT業界のプロジェクトマネージャー・プロジェクトリーダー

・製造業・建設業における中堅プロジェクトリーダー

・金融機関・官公庁のシステム開発担当者

・若手〜中堅エンジニアや品質管理担当者

・PMOやITコンサルタントの方々

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウォーターフォール型開発のプロジェクト成功率を高める!イープロジェクト『プロセス群実務ガイド講座eラーニング』 appeared first on Dtimes.