日本人のファストフードの1つとして昔から愛されてきたメニューの1つといえば、蕎麦。

かつては粒のまま蕎麦のおかゆにしたり、粉にしたものを練って団子状にしたり、蕎麦粉を水で溶いて焼いて食すなどしていたそうだが、安土桃山時代ごろにいまの蕎麦切りというスタイルの蕎麦の味わい方が生まれたのだという。

現在では日本全国で美味しい蕎麦を味わえる名店が存在しているが、今回はそんな名店の中から愛知県名古屋市にあるおいしい蕎麦を味わえるお店をご紹介したい。

お店の名前は「一心」だ。

・最寄駅から15分程度の場所にあるお店

こちらのお店、最寄駅から徒歩で15分程度の場所にあるお店。

あおなみ線の港北駅、もしくは名古屋地下鉄名港線の東海通駅から歩いて15分ほどかかるのだが、わざわざ歩いて行って味わった方が良い、と思えるほどの絶品蕎麦が待っているのだ。



・美味しいメニューがめじろ押し、まずは蕎麦前で楽しみたい味わい

様々な美味しいメニューがめじろ押しなので、自身の気がむくままに、味わいたいメニューをオーダーしていただきたい。



訪問時は、最高のお蕎麦を楽しむために、まずは蕎麦前からオーダーした。

香ばしい蕎麦の香りを堪能できる蕎麦豆腐



そして日本酒。 最高の蕎麦前がスタートする。



もちろん天ぷらだけでもオーダー可能なので、日本酒と合わせてもいいかもしれない。



・美味しい絶品蕎麦

この日は少し寒い日だったため、鴨鍋ざる蕎麦をオーダーした。



ぐつぐつと煮立った熱々の鴨鍋は、素晴らしい香りをまずは運んでくれる。



まずはミルに入れられた山椒をふりかけて



日本酒と一緒に味わってもいいかもしれない。ひきたての山椒と鴨、そして日本酒の相性は言うまでもないだろう。



そしてパンチのある蕎麦と一緒に鴨鍋を味わう、最高の贅沢がここにはあるのだ。



もしかすると、こちらの蕎麦が非常に美味であるため、おかわりのメニューをオーダーしてもいいかもしれない。

香りも味わいも力強い蕎麦に



しっかりとカエシの効いた濃いめのツユ、



身の引き締まるような凛とした蕎麦のあじわいがそこにはあるのだ。

そして驚くのが蕎麦湯。濃厚な蕎麦の旨みや香りは蕎麦湯にも反映されており、



その濃いめの蕎麦湯を、蕎麦ツユに入れて味わえば、最高の香りと味わいを堪能できる、まさに最後の一服まで蕎麦を堪能できるお店なのだ。



もし、名古屋を訪れることがあれば、最寄りの駅から少し長めに散歩をしてみてはいかがだろうか?

そんな知らない街をゆっくりと歩けば、この場所にしかない素晴らしいお店に出会えることができるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 手挽きそば 一心

住所 愛知県名古屋市港区須成町3-9-1

営業時間

火・水・土 11:00 - 14:30 / 17:30 - 20:00

木・金 11:00 - 14:30

日 11:00 - 15:00 / 17:30 - 20:00

定休日 月曜日

The post 【日本麺紀行】名古屋の住宅街にひっそりと佇む絶品蕎麦屋 / 愛知県名古屋市港区の「手挽きそば 一心」 first appeared on GOTRIP!.