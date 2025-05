AmazonがKindleアプリのiOS版を更新し、ユーザーを直接Amazonのウェブサイトの購入ページへ誘導する「Get Book(本を入手する)」ボタンを新たに追加したと報じられています。これはAppleがアプリ外購入のリンクをブロックしたり高額な手数料を課したりすることを禁止する裁判所の判決を受けてのもので、記事作成時点ではアメリカのみでリリースされています。

Amazon now has a ‘Get book’ button in its iOS Kindle app | The Verge2025年4月30日、アメリカの連邦地方裁判所はEpic Games対Appleの訴訟において、「iOSアプリ内に外部決済へのリンクやボタンを置くことを妨げてはならない」「App Store外での購入に対して手数料を課してはならない」「外部決済を選択したユーザーに警告画面を表示して利用を控えるように訴えてはならない」という命令が下されました。Appleに対して「アプリ外での課金に手数料を課す行為」を禁じる判決を裁判所が下す、iPhone版フォートナイトの配信再開も決定 - GIGAZINEAmazonのKindleアプリは、これまでApp Storeの規約のため、iOS向けアプリからKindleで取り扱われている電子書籍を購入することはできず、サンプルをダウンロードすることができるのみ。iPhoneやiPadのKindleアプリで新刊を読むには、ブラウザ経由でAmazonにアクセスして購入し、iOSアプリでライブラリにダウンロードするという二度手間が必要でした。Amazonの広報担当者であるティム・ギルマン氏はIT系ニュースサイトのThe Vergeに、「お客様に可能な限り便利な体験をご提供できるよう、アプリを定期的に改善しています。iOS版Kindleアプリ内で『本を入手』を選択することで、お客様はモバイルウェブブラウザから購入手続きを完了できるようになりました」と語っています。Appleのアプリ内購入制限が施行されて以来、iOS版KindleユーザーがアプリからAmazonストアに直接アクセスできるようになったのは今回が初めてです。Appleは裁判所の判決に控訴していますが、判事が控訴中の判決の停止を拒否したため、記事作成時点では判決に従っています。また、Amazonだけではなく複数の企業がすでにアプリのアップデートを発表し、ユーザーがサブスクリプションやウェブサービスの決済をもっと簡単に行えるようにしています。たとえば、クリエイタープラットフォームのPatreonも今回の判決を受けて、ユーザーがウェブ経由でメンバーシッププランの料金を支払えるようにする機能を搭載。ユーザーはクレジットカードやPayPal、Apple Payなどの方法で支払いが可能になりました。また、Apple独自のアプリ内購入へのリンクは非常に小さな文字で表示されるようになったため、ユーザーはよりアプリ外決済による支払いがしやすくなったといえます。