¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤òÍÀþLAN¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¡Ö¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¡×¤ò»î¤¹¡ÚÆ»±Û°ìÏº¤Î¥«¥Ã¥È¥¨¥Ã¥¸¡Û
¡¡ÍÀþLAN¤Ç¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤µ¡´ï¤ò¡¢Wi-Fi¤äLTE¤Ê¤É¤ÎÌµÀþÀÜÂ³¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Î¡Ö¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¡×µ¡Ç½¤À¡£LTE²óÀþ¤äWi-Fi¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬³ÎÊÝ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤ò¡¢ÍÀþLAN·ÐÍ³¤Ç¤Û¤«¤Îµ¡´ï¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ï¥Ö¤ò»È¤¨¤ÐÊ£¿ô¤Îµ¡´ï¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤ÆWi-Fi¤äUSBÀÜÂ³¤ò²ð¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤ò¶¦Í¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£Wi-Fi¤Ç¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÀþLANÀÜÂ³ÈÇ¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»È¤¨¤ë¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢Æ°²è¤ÎÇÛ¿®¤ä¼ýÏ¿¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£ÇÛ¿®¤ä»£±Æ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëµ¡ºà¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢ÍÀþLAN¤Ç¤·¤«ÀÜÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤µ¡´ï¤âÂ¿¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏWi-Fi¤Ï»È¤¨¤Æ¤âÍÀþLAN¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£»þ¤Ë¤ÏWi-Fi¤¹¤é»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£¤³¤ì¤ò²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿É¬Í×¡×¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ°²èÇÛ¿®ÍÑ¤Ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎBlackmagic Design¡ÖATEM Mini Pro ISO¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¤¤Ä¤Ï¡¢YouTube¤Ê¤É¤ËÄ¾ÀÜ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¥¹¥°¥ì¥â¥Î¤À¤¬¡¢Wi-Fiµ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¯ÍÀþLAN¤Î¤ß¡£¥«¥á¥é¤âÍÀþLANÀÜÂ³¤¬É¬Í×¡£±ó³ÖÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖPTZ¥«¥á¥é¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£¥«¥á¥é¤òÁàºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òLAN·ÐÍ³¤ÇÀÜÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸Ä¡¹¤Îµ¡´ï¤ÎºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤Ï¡¢ÍÀþLAN¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¥Î¡¼¥ÈPC¤Ç¹Ô¤¦¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Æ°²è¤ÎÇÛ¿®¡¦»£±Æ¤Ë¤ÏÍÀþLAN´Ä¶¤¬É¬¿Ü¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ÍÀþLAN¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤Ë¤â»È¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢PTZ¥«¥á¥é¡¢PTZ¥«¥á¥éÍÑ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ß¤¤¤ËLANÀÜÂ³¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¿¡¼¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸ªÂå¤ï¤ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Î¶¦Í¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏAndroid 11°Ê¹ß¤ÎÂÐ±þ¥¹¥Þ¥Û¤ÈÍÀþLAN¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÏGoogle¤Î¡ÖPixel 6a¡×¡¢ÍÀþLAN¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ÏBENFEI¤Î¡ÖUSB-C ¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÊ£¿ôµ¡´ï¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ï¥Ö¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¸«»öÀ®¸ù¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¶¦Í¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¼«Æ°Åª¤ËIP¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¿¶¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£µ¡´ïÁê¸ß¤ÎÀÜÂ³¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£¥¹¥Þ¥ÛÂ¦¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Ï¡¢Wi-Fi¡¢LTE¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¤¤º¤ì¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀßÄê¤ÎÊýË¡¤Ï´ÊÃ±¤À¡£Pixel 6a¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÀßÄê¡ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡ä¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¡ä¡×¤ÇÀßÄê¤¹¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎUSB-CÃ¼»Ò¤Ë²¿¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È ¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤Ï¥°¥ì¡¼¥¢¥¦¥È¤·¤ÆON¡¿OFF¤Ç¤¤Ê¤¤¡£USB-CÃ¼»Ò¤ËÍÀþLAN¥¢¥À¥×¥¿¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢²¿¤é¤«¤Îµ¡´ï¤òÍÀþLAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢ON¡¿OFF¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥ÛÂ¦¤ÎÍÀþLAN¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ï¥Ö¤òLAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢³Æµ¡´ï¤òLAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥Ï¥Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤À¤±¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬LTE²óÀþ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²óÀþÉÊ¼Á¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢²¿¤È¤«YouTube¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤âÌÂ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÍÀþLAN¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ÎÁªÂò¤À¡£¡Ö¾®·¿¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ËµëÅÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎUSB-C¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¥¢¥À¥×¥¿Â¦¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö°Â²Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Î3¤Ä¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢GOPPA¤Î¡ÖGigabitÍÀþLAN¥¢¥À¥×¥¿¡¼ GP-CR45H¡×¤¬¤Û¤ÜÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ÂÁ´¥Ñ¥¤¤Ê¤é¤³¤ì¤À¤í¤¦¡£¤¿¤ÀËÜÂÎ¤¬¤ä¤äÂç¤¤¯¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬Á°½Ò¤·¤¿BENFEI¤Î¡ÖUSB-C ¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡×¡£¾®·¿¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¡£²Á³Ê¤âGOPPAÀ½¤è¤ê1000±ß¤Û¤É°Â¤«¤Ã¤¿¡£USB-C¥¸¥ã¥Ã¥¯·ÐÍ³¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÀ½ÉÊ¡¢ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤âAndroid¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤ÎµºÜ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ï¤±¤À¡£¼ÂºÝ¤Ï¡¢¤Ä¤Ê¤²¤ë¤À¤±¤ÇÌµ»ö»ÈÍÑ¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÂ¦¤Ç¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤òOFF¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢µÕ¤ÎÆ°ºî¤â²ÄÇ½¡£¤Ä¤Þ¤êÍÀþLAN¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤ÏWindows¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬É¬Í×¤È¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Î¤Ï»î¤·¤ÈWindows11¥Þ¥·¥ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤â¤Ä¤Ê¤²¤ë¤À¤±¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÍ×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÍÀþLAN´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÍÀþLAN¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤äÁêÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÌÊÌ©¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊBCN¡¦Æ»±Û°ìÏº¡Ë
¡¡ÍÀþLAN¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤Ë¤â»È¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢PTZ¥«¥á¥é¡¢PTZ¥«¥á¥éÍÑ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ß¤¤¤ËLANÀÜÂ³¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¿¡¼¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸ªÂå¤ï¤ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Î¶¦Í¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏAndroid 11°Ê¹ß¤ÎÂÐ±þ¥¹¥Þ¥Û¤ÈÍÀþLAN¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÏGoogle¤Î¡ÖPixel 6a¡×¡¢ÍÀþLAN¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ÏBENFEI¤Î¡ÖUSB-C ¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÊ£¿ôµ¡´ï¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ï¥Ö¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¸«»öÀ®¸ù¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¶¦Í¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¼«Æ°Åª¤ËIP¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¿¶¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£µ¡´ïÁê¸ß¤ÎÀÜÂ³¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£¥¹¥Þ¥ÛÂ¦¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Ï¡¢Wi-Fi¡¢LTE¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¤¤º¤ì¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀßÄê¤ÎÊýË¡¤Ï´ÊÃ±¤À¡£Pixel 6a¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÀßÄê¡ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡ä¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¡ä¡×¤ÇÀßÄê¤¹¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎUSB-CÃ¼»Ò¤Ë²¿¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È ¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤Ï¥°¥ì¡¼¥¢¥¦¥È¤·¤ÆON¡¿OFF¤Ç¤¤Ê¤¤¡£USB-CÃ¼»Ò¤ËÍÀþLAN¥¢¥À¥×¥¿¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢²¿¤é¤«¤Îµ¡´ï¤òÍÀþLAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢ON¡¿OFF¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥ÛÂ¦¤ÎÍÀþLAN¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ï¥Ö¤òLAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢³Æµ¡´ï¤òLAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥Ï¥Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤À¤±¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬LTE²óÀþ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²óÀþÉÊ¼Á¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢²¿¤È¤«YouTube¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤âÌÂ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÍÀþLAN¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ÎÁªÂò¤À¡£¡Ö¾®·¿¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ËµëÅÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎUSB-C¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¥¢¥À¥×¥¿Â¦¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö°Â²Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Î3¤Ä¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢GOPPA¤Î¡ÖGigabitÍÀþLAN¥¢¥À¥×¥¿¡¼ GP-CR45H¡×¤¬¤Û¤ÜÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ÂÁ´¥Ñ¥¤¤Ê¤é¤³¤ì¤À¤í¤¦¡£¤¿¤ÀËÜÂÎ¤¬¤ä¤äÂç¤¤¯¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬Á°½Ò¤·¤¿BENFEI¤Î¡ÖUSB-C ¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡×¡£¾®·¿¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¡£²Á³Ê¤âGOPPAÀ½¤è¤ê1000±ß¤Û¤É°Â¤«¤Ã¤¿¡£USB-C¥¸¥ã¥Ã¥¯·ÐÍ³¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÀ½ÉÊ¡¢ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤âAndroid¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤ÎµºÜ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ï¤±¤À¡£¼ÂºÝ¤Ï¡¢¤Ä¤Ê¤²¤ë¤À¤±¤ÇÌµ»ö»ÈÍÑ¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÂ¦¤Ç¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤òOFF¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢µÕ¤ÎÆ°ºî¤â²ÄÇ½¡£¤Ä¤Þ¤êÍÀþLAN¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤ÏWindows¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬É¬Í×¤È¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Î¤Ï»î¤·¤ÈWindows11¥Þ¥·¥ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤â¤Ä¤Ê¤²¤ë¤À¤±¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÍ×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÍÀþLAN´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÍÀþLAN¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤äÁêÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÌÊÌ©¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊBCN¡¦Æ»±Û°ìÏº¡Ë