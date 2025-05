【第63回静岡ホビーショー】 会期: 業者招待日 5月14・15日 小中高校生招待日 5月16日 一般公開日 5月17・18日 入場料:無料

東京マルイは、5月14日より開催となる「第63回 静岡ホビーショー」の特設ページを公開した。

今回東京マルイブースでは、新製品の発表や展示を行なう「新製品コーナー」とガスブローバック「G17 Gen5 MOS」を撃てる「試射コーナー」を設置する模様。「試射コーナー」については18才以上のみ参加可能で、当日当該コーナー横の受付で参加予約をする必要がある。

