アメリカのゲーミングデバイスメーカー・Razerが、ハイスペックを要求するPCゲームを直接モバイルデバイスにストリーミングできるサービス「Razer PC Remote Play」をリリースしました。PC リモートプレイ - PC ゲームをどこでもストリーミング | Razer 日本https://www.razer.com/jp-jp/gaming-software/razer-pc-remote-play

Razer PC Remote Play Officially Launches - Razer Newsroomhttps://press.razer.com/product-news/razer-pc-remote-play-officially-launches/Razer Launches PC Remote Play for Streaming Games to iPhones and iPads - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/04/10/razer-pc-remote-play/「Razer PC Remote Play」とは、iPhoneやiPad、Androidデバイス、Windowsマシンから自身のゲーミングPCに保存されたPCゲームを閲覧、起動、プレイできるというサービスで、iPhoneまたはAndroidでは「Razer Kishi」をはじめとする別売りのモバイルゲームコントローラーを接続することで、いつでもどこでもPCゲームをプレイすることが可能です。また、iPadではキーボードやマウス、トラックパッドもサポートしています。ゲームプレイを一定のアスペクト比に固定する他のゲームストリーミングサービスと異なり、Razer PC Remote Playはモバイルデバイスの最大解像度とリフレッシュレートに一致するようにゲームを自動的に調整してくれます。これにより「どのデバイスでゲームをプレイしても、最もシャープでスムーズな映像を楽しむことができます」とRazerはアピールしています。さらに、Razer PC Remote PlayではコーデックにAV1を採用しており、ストリーミング品質の向上や遅延の抑制が期待されるとのこと。また、Razer PC Remote PlayはSteamやEpic Games、Xbox PC Game Passなどのさまざまなゲーミングプラットフォームに対応しており、お気に入りのタイトルを自由にデバイスに追加してプレイすることが可能です。RazerはRazer PC Remote Playについて「推奨帯域幅は、希望の解像度やフレームレート、PCやモバイルデバイスの仕様などによって異なるものの、最低15Mbps、理想的には30Mbps以上が必要です」「PCとモバイルデバイスの最初のペアリングの際には、これらのデバイスが同じネットワーク上にある必要がありますが、その後はご自宅のネットワーク設定に応じて、セルラーネットワークや他のWi-Fiネットワークでも使用できます」と説明しています。なお、Razer PC Remote Playを利用するにはPCにRazer Cortexをインストールした上で、スマートフォンやタブレットにはRazer NexusとRazer PC Remote Playをインストールする必要があります。Razer NexusならびにRazer PC Remote PlayはそれぞれiOS・iPadOS版、Android版がリリースされています。