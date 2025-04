DJ、EIJI、11歳で歴史あるテクノイベントに挑戦！RAVE THE PLANET

2025年7月12日(土)、ドイツ・ベルリンで開催される世界最大級のテクノパレード「RAVE THE PLANET」に、日本人の小学生DJ、EIJI(11歳/小学6年生)が出演することが決定しました。

日程 : 2025年7月12日(土)14:00〜(現地時間)

会場 : ドイツ・ベルリン中心部

テーマ : OUR FUTURE IS NOW

2025年7月12日(土)、ドイツ・ベルリンで開催される世界最大級のテクノパレード「RAVE THE PLANET」に、日本人の小学生DJ、EIJI(11歳/小学6年生)が出演することが決定。

このイベントは、かつてベルリンで開催されていた伝説的な「Love Parade」の精神を受け継ぐ大規模なテクノイベントで、毎年約30万人が集まる世界的ダンスミュージックフェスティバルです。

2025年のテーマは「OUR FUTURE IS NOW」。

その名の通り、次世代のアーティストが世界に向けて発信する場としても注目されています。

EIJIは、独自の選曲とミックススタイルでヨーロッパを中心に注目を集めている若手DJ。

今回の出演はアジア圏の小学生DJとしては異例の快挙です。

「世界中の人と音楽でつながるのが夢でした。

ベルリンでプレイできることが、本当に嬉しいです!」とEIJIはコメントしています。

当日は、ベルリンの街全体が巨大なダンスフロアと化し、EIJIは独自に構成したセットで、RAVE THE PLANETのフロートステージにてプレイ予定。

使用する音楽ジャンルは、ハードテクノやミニマル・テクノを中心としたエネルギッシュな構成となります。

【Kids Raveについて】

Kids Rave(キッズ・レイヴ)は、18歳以下の才能ある若手DJたちに輝けるステージを提供する、世界規模のプラットフォームです。

ひとつのビジョンとして始まったこのプロジェクトは、急速に国際的なムーブメントへと進化しました。

現在では、ヨーロッパ、北米・南米、オーストラリア、日本、中東から90人以上の若手DJが参加し、次世代のエレクトロニック・ミュージックをつなげています。

UEFAユーロ2024、RAVE THE PLANET、アムステルダム・ダンス・イベント(ADE)といった大規模フェスティバルから、ショッピングモール、遊園地、クラブなどでの特別イベントまで、Kids Raveは若きアーティストとその観客に忘れられない体験を届けています。

【EIJI プロフィール】

2013年生まれ・小学6年生。

日本の小学生DJとして活動を開始し、独自のミックススタイルでヨーロッパを中心に注目を集める。

2025年3月:ロンドンの「HITS 1 RADIO UK」にてDJミックスが放送

2025年4月:ベルギー「Radio Internazionale Genk」にてミックス公開

2025年7月:「RAVE THE PLANET」に11歳で出演

2025年7月:オランダ開催「NEXTGEN FESTIVAL」センターステージに出演予定

