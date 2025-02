2024年12月、地球に衝突する可能性がある小惑星の「2024 YR4」が発見されました。2024 YR4が地球に衝突する可能性を計算した最新のシミュレーションによると、衝突の可能性はわずか2%で、このリスクはゼロになる可能性もあるそうです。Why asteroid 2024 YR4 is unlikely to hit Earth in 2032 | AP Newshttps://apnews.com/article/asteroid-2024-yr4-earth-2032-5c353e2ee53bb1ecd68a562611d54062

2024年12月、小惑星地球衝突最終警報システム(ATLAS)の一部であるチリの探査望遠鏡を使用した天文学者たちが、地球に衝突する軌道にあるかもしれない小惑星「2024 YR4」を発見しました。地球に衝突するかもしれない小惑星が発見される、衝突確率は77分の1 - GIGAZINE地球に衝突する可能性がある小惑星の「2024 YR4」は、直径40〜90メートルと推定されています。NASAが欧州宇宙機関などと共同で運用するジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を用い、2025年3月に2024 YR4の観測を行う予定で、この中で同小惑星のサイズなどの計測が行われます。ただし、2025年3月以降になると2024 YR4は地球から観測不可能な位置へと移動してしまうため、この機会を逃すと次に観測できるのは2028年頃となってしまう模様。NASAと欧州宇宙機関は当初、2024 YR4が地球に衝突する可能性を「1%強」と見積もっていました。しかし、最新の予測では2032年に2024 YR4が地球に衝突する確率が「2%」にまで上昇したとNASAは報告しています。しかし、同時にNASAは「それでも衝突の可能性は極めて低い」と言及しました。専門家によると、2024 YR4が太陽を周回する軌道をより詳細に理解するまで確率は変動し続け、ゼロになる可能性もあるとのこと。2024 YR4を発見したハワイ大学の小惑星衝突警報システムで上級ソフトウェアエンジニアを務めるラリー・デノー氏は、「何も心配する必要はありません。これは好奇心の産物です」「あわてないでください。プロセスが進むのを待ちましょう。そうすれば確実な答えが得られるはずです」と語りました。NASAの地球近傍天体研究センターで所長を務めるポール・チョーダス氏も、AP通信に対して「衝突確率が上昇していることを心配する人はいないはずです。これは我々のチームが予想していた通りです」「誤解のないように言うと、衝突確率はある時点でゼロに下がると予想しています」と語っています。記事作成時点では2024 YR4のサイズと軌道が不明なため、「もしも地球に衝突する場合、どこに落ちるのか?」や「衝突した場合、どのような影響が起きるのか?」などは不明です。2024 YR4のサイズが小さければ、1908年にシベリア辺地に隕石(いんせき)が落ちた「ツングースカ大爆発」のように、影響は局所的なものになると欧州宇宙機関は言及しています。しかし、2024 YR4のサイズが100メートル近くになれば、「影響ははるかに深刻なもの」になるそうです。チョーダス氏はジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で2024 YR4のサイズを正確に計測することができれば、「この小惑星がもたらす衝撃がどれほど深刻か、またこの小惑星を逸らすのがどれほど難しいかが予測できるようになります」と言及しています。