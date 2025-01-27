ÂçÀôÍÎ¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥óÀú¤ë¡Ö¥í¥±VTR¤¬¼å¤¤¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë²¶¸Æ¤ó¤Ç¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê51ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÊÆ¹ñ¥í¥±¤ÎVTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤òÀú¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¼¼Ä®ÌµÍê¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÀôÍÎ¤¬ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Á°²ó¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍí¤ß¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤È¤Î¶¦±é·Ð¸³¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò´õË¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ËÍí¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¡Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÊÆLA¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥í¥±¡ËVTR¤¬¼å¤¤¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë²¶¸Æ¤ó¤Ç¡£¤ï¤«¤ë¡¢¤ï¤«¤ë¡¢¤ï¤«¤ë¡£¼ã´³¼å¤¤V¤À¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡¢²¶´èÄ¥¤ë¤è¡×¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤òÀú¤ë¡£
VTR¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬°²ÅÄ°¦ºÚ¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤Ò¤È¸À¤°¤é¤¤²¶¤ÎÌ¾Á°¸À¤¨¡ª¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°²ÅÄ¤È¤Î¾®¼Çµï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¼¼Ä®ÌµÍê¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÀôÍÎ¤¬ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Á°²ó¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍí¤ß¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤È¤Î¶¦±é·Ð¸³¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò´õË¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ËÍí¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¡Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÊÆLA¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥í¥±¡ËVTR¤¬¼å¤¤¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë²¶¸Æ¤ó¤Ç¡£¤ï¤«¤ë¡¢¤ï¤«¤ë¡¢¤ï¤«¤ë¡£¼ã´³¼å¤¤V¤À¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡¢²¶´èÄ¥¤ë¤è¡×¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤òÀú¤ë¡£
VTR¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬°²ÅÄ°¦ºÚ¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤Ò¤È¸À¤°¤é¤¤²¶¤ÎÌ¾Á°¸À¤¨¡ª¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°²ÅÄ¤È¤Î¾®¼Çµï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£