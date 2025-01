問題のある製品の修正や主要プロジェクトの市場投入で知られるAppleのベテラン幹部であるキム・ヴォラス氏が、同社のAI部門に異動となったとBloombergが報じています。この異動はAppleがAI分野の強化に本腰を入れようとしていることを表しているためと目されています。Apple (AAPL) Enlists Company Veteran Kim Vorrath to Help Fix AI, Siri - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-24/apple-enlists-company-veteran-kim-vorrath-to-help-fix-ai-and-siriApple makes a change to its AI team and plans Siri upgrades - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/24/24351391/apple-change-ai-team-siri-upgrades-kim-vorrathBloombergが独自に入手した情報によると、プログラム管理担当ヴァイスプレジデントのヴォラス氏が、2025年1月の第4週にAIおよび機械学習部門に異動となったそうです。この異動により、ヴォラス氏はAI部門の責任者であるジョン・ジャナンドレア氏の副官となります。Apple在籍36年のベテランソフトウェアエンジニアであるヴォラス氏は、難しいソフトウェアプロジェクトの開発管理や、バグの発見・修正プロセスの導入で知られている人物。ヴォラス氏は近年だと、Apple Vision Proの開発プロジェクトに携わっており、「プロジェクトに正気と理性をもたらし、ソフトウェアが大幅に改善された」と評価されています。ヴォラス氏の異動について、Bloombergのマーク・ガーマン記者は「この動きはAppleをAI市場のリーダーにしようと競い合っているAI部門の強化に役立ちます。AppleはAI分野でテクノロジー業界に遅れをとっています。AppleがOpenAI、Meta、Googleとの競争に苦戦しているのは明らかです。また、AppleのApple Intelligenceは展開が遅く、不安定な挙動に悩まされているというのが現状です」と指摘しました。ガーマン記者が指摘する「Apple Intelligenceの不安定な挙動」には、Apple Intelligenceのニュース要約通知が意図せず誤報を発したケースなどがあります。なお、Appleは次回のソフトウェアアップデートでニュースおよびエンターテイメントアプリからこの機能を削除することで、騒動に対応しました。Apple Intelligenceが「医療保険会社のCEOを殺害した犯人が自殺とBBCが報道」と誤通知しBBCがAppleに猛抗議、Apple Intelligenceの要約機能が生み出した虚偽の情報 - GIGAZINEAppleのAI部門は、音声アシスタントのSiriの開発にも携わっています。2011年の発表当時は画期的なデジタルアシスタントだったSiriですが、記事作成時点ではAppleにおけるAI市場での遅れを象徴するような存在となっています。OpenAIなどの新興企業はより多機能なチャットボットを独自に開発しており、スマートフォン市場におけるライバルであるSamsungも、Appleよりも早くソフトウェアにAIを組み込むことに成功しています。「Galaxy S24 Ultra」のGalaxy AIを使ってみたらこれ抜きでの生活に戻れるか不安になるレベルで便利でした - GIGAZINEヴォラス氏は2000年代半ばに初代iPhoneのソフトウェア開発プロジェクトの管理を担い、2019年までiPhone、iPad、MacといったAppleの主力製品のOS開発プロジェクトの管理を監督してきました。ヴォラス氏の後任にはApple Vision ProのOSであるvisionOSのプログラム管理を監督してきたヘイリー・アレン氏が就任することとなるそうです。これまでAI部門のプロジェクト管理責任者を務めてきたケルシー・ピーターソン氏は、ヴォラス氏の直属の部下となる模様。ピーターソン氏はAI部門のプロジェクト管理責任者を務めていたタイミングでも、数週間にわたってヴォラス氏に助言を求めてもいたそうです。その他、AI部門の幹部であるシンディ・リン氏とマーク・ショーンブルン氏も、ヴォラス氏直属の部下となります。ガーマン記者に情報提供した匿名のApple幹部は、今回の異動について「AIがApple Vision Proよりも重要であり、Apple最大の課題とみなされていることを示しています」と語ったそうです。このApple幹部によると、ジャナンドレア氏が率いるAI部門がプロジェクト管理にさらなる支援を必要としていることは、「以前から明らか」だった模様。ジャナンドレア氏は従業員宛のメモの中で、2025年にAI部門はSiriの基盤となるインフラの刷新と、社内AIモデルの改善に注力していると述べています。AppleはAI分野の強化の一環として、Siriを全面的に改良することを約束しており、2025年4月にリリース予定のiOS 18.4で、Siriの新バージョンをリリースすることを目指していることが報じられています。ただし、ガーマン記者は「Samsungは自社技術とGoogleのGeminiを組み合わせているため、Siriの改良版が登場してもSamsungの新機能にはおよばないでしょう」と指摘しました。Samsung製スマホ「Galaxy S25シリーズ」ではGoogleのAI機能が利用可能で「複数のアプリを使うタスク」も実行可能 - GIGAZINEなお、AppleはChatGPTやその他AIチャットボットのようなより会話的なインターフェイスを備えた高度なSiriを開発中だそうですが、これは少なくとも2026年まで完成しないとガーマン記者は指摘しています。ただし、2025年内にプレビュー版が公開させる可能性があるとのことです。