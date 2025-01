指にフィットしやすい鉛筆「キャメルクローバー」が大賞受賞！東京TASKものづくりアワード2024

東京TASK(※1)連絡会事務局は、下請け的加工形態で部品製作などを受注している町工場を主な対象とする新製品開発コンテスト『東京TASKものづくりアワード2024』を開催。

東京TASKものづくりアワード2024

東京TASK(※1)連絡会事務局は、下請け的加工形態で部品製作などを受注している町工場を主な対象とする新製品開発コンテスト『東京TASKものづくりアワード2024』を開催しました。

“応募総数32点”の中から入賞製品(大賞1点、優秀賞2点、奨励賞4点)を決定しました。

入賞製品のうち、大賞・優秀賞・奨励賞の製品は、2025年2月12日(水)より開催される「第99回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2025」の東京TASKブース内(東京ビッグサイト 東6-T56-34)にて展示されます。

(※1)台東区・荒川区・葛飾区の3区が共同で行うものづくり産業活性化プロジェクト

▼大賞受賞製品について

「キャメルクローバー」

通常の鉛筆より太く、三角の面があり各面に溝をつけて指にフィットしやすいです。

この形で指先の力が弱い方でも滑りにくくなります。

初めて絵を描く年代の子供たちも正しい持ち方、指の位置を練習できます。

木を生かした優しい感じの鉛筆。

この形は鉛筆生産では通常考えない方法での鉛筆に出来上がり、発想から完成まで1年半の製作でした。

専用の鉛筆削りをセットしています。

特許出願 2023013141

大賞-キャメルクローバー

開発企業 : 株式会社キャメル鉛筆製作所 加藤 栄一/荒川区

販売価格 : 税込1,800円

▼東京TASKものづくりアワードとは

東京TASK地域(台東区・荒川区・葛飾区)は多くの工場が集積する、ものづくり産業の盛んな地域です。

「東京TASKものづくりアワード」は、2006年にその前身である「TASKものづくり大賞」が創設されて以降、新たにBtoC(対消費者取引)へ挑戦する企業、特に町工場への支援を主な目的として、毎年開催しています。

応募者の多くは部品製作などを下請け的加工形態で受注していた町工場であり、本アワードでは、こうした町工場がBtoCを念頭に開発した「暮らしを豊かに、より便利にする新しい生活雑貨・日用品」などを一堂に集め、審査会を実施し、「大賞」「優秀賞」等を決定・表彰しています。

<審査>

株式会社ビームス、MASAMIDESIGN co.,ltd、株式会社タフデザインプロダクト、株式会社多慶屋、その他に学識経験者やバイヤー、デザイナー等による審査を経て入賞製品を決定します。

<成果>

大手小売店等で販売される商品や国内外のメディアで定期的に紹介される製品が、本アワードから輩出されています。

また、入賞企業は、その後の東京TASKによる支援(※2)の過程で、企業間のネットワークが格段に拡大し、業務形態がより強固なものとなっています。

(※2)東京インターナショナル・ギフト・ショーを始めとする展示会出展、催事出展等の販売促進支援等

▼第99回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2025 出展

会期:2025年2月12日(水)〜14日(金)

10:00〜18:00(最終日は17:00まで)

場所:東京ビッグサイト 東6-T56-34 東京TASKブース内

