「戦争の恐怖(ナパーム弾の少女)」は1972年6月8日に撮影された写真で、ナパーム弾の攻撃から逃げるベトナムの子どもたちが写っています。この写真はAP通信に所属する ニック・ウット 氏が撮影したものとして知られているのですが、「本当の撮影者を見つけた」と称するドキュメンタリー映画が制作されていることが明らかになりました。これに対して、AP通信は「ニック・ウット氏が本当の撮影者で間違いない」と主張する23ページに及ぶ調査報告書を公開しています。

AP Report: Investigating claims around ‘The Terror of War’ photograph | The Associated Presshttps://www.ap.org/about/ap-report-terror-of-war/Documentary Asserts 'Napalm Girl' Was Not Taken by Nick Ut, AP Refutes the Claims | PetaPixelhttps://petapixel.com/2025/01/16/ap-refutes-documentary-that-claims-napalm-girl-was-not-taken-by-nick-ut/以下の左側がウット氏の撮影した写真で、右側がトリミングした上で「戦争の恐怖」というタイトルで発表された写真です。「戦争の恐怖」はベトナム戦争の惨状を伝える写真として高く評価され、1973年のピューリッツァー賞を受賞しました。なお、中央に写る裸の少女(ファン・ティー・キムフック氏)は撮影の後にヤケドの治療を受けており、その後は反戦運動家として活動しています。上述の通り「戦争の恐怖」はウット氏によって撮影されたことが広く知られているのですが、「『戦争の恐怖』の本当の撮影者を見つけた」という内容のドキュメンタリー映画「The Stringer」が2025年1月25日にサンダンス映画祭で上映されることが明らかになりました。The Stringerの詳細な内容は不明ですが、紹介ページには「2年間の調査によって、20世紀で最も有名な写真のスキャンダルが明らかになった。『特派員』という名前しか残っていない男の正義を求めて、50年にわたる秘密が解き明かされる」と記されており、「戦争の恐怖」の撮影者がウット氏ではなく謎の「特派員」であったと主張していることが分かります。The Stringerの制作を知ったAP通信は、6カ月にわたって詳細な調査を実施し、「『戦争の恐怖』を巡る主張に関する調査」と題した23ページにおよぶ調査報告書を公開しました。報告書によると、AP通信は「The Stringer」の制作会社の代表を務めるギャリー・ナイト氏と話し合いの場を設けたとのこと。ナイト氏は「戦争の恐怖」について「ウット氏とは別の特派員が撮影したもので、撮影者はフィルムをAP通信のサイゴン支局に置いて帰った。ウット氏の上司であるホースト・ファース氏がフィルムを見つけ、撮影者をウット氏と偽って公開した」「ファース氏の行為は、AP通信の編集者として働いていたカール・ロビンソン氏の証言によって明らかになった」と主張したそうです。しかし、ロビンソン氏の著書を分析しても同様の発言は見つけられず、当時サイゴン支局で働いていた7人の関係者への聞き取り調査でも「ウット氏こそが本当の撮影者である」という意見で一致していました。これらの調査結果をもとに、AP通信は「ウット氏が本当の撮影者であるという歴史的な裏付けが得られた」と結論づけています。なお、以下の写真は「戦争の恐怖」がピューリッツァー賞を受賞したことを祝うサイゴン支局の集合写真で、中央右側のネクタイを締めた人物がウット氏、ウット氏の左隣のサングラスをかけた人物がロビンソン氏、左から3番目に写る人物がファース氏です。報告書の中にはウット氏が撮影した「戦争の恐怖」以外の写真も掲載されています。なお、報告書の全文は以下のリンク先で確認できます。Investigating claims around ‘The Terror of War’ photographhttps://www.ap.org/wp-content/uploads/2025/01/AP-Terror-of-War-report.pdf