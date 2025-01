ディズニーストアに、「くまのプーさん」や「ベイマックス」の描き起こしアートを使った、”桜”がテーマの「SAKURA」コレクションが登場!

舞い落ちた花びらがポイントのぬいぐるみをはじめ、「エイリアン」デザインのフィギュアなど春を彩る豊富なラインナップで展開されます☆

ディズニーストア「SAKURA」コレクション

スケジュール:

先行発売:2025年1月21日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年1月24日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、”桜”をテーマにしたコレクションが2025年も登場。

満開の桜の下で桜の花束を持ってウキウキしている「くまのプーさん」と、お団子を片手にほっこりしている「ベイマックス」の描き起こしアートを使用したグッズが展開されます。

「くまのプーさん」のデザインは、桜をイメージした淡いパープルとピンクのグラデーションカラーで優しい雰囲気に。

パーカーやショッピングバッグ、レジャーシートなど、春のおでかけにぴったりなグッズが登場します。

「ベイマックス」のデザインは、ホワイトとピンクを基調とした上品な和風テイストなアートがポイント。

ハンコ風にアレンジした「BAYMAX」の印がさりげないアクセントになっています。

桜の形をしたカップ&ソーサーや茶碗、お箸など、食卓を春色に彩るグッズに注目です。

そのほか、春らしく華やかなぬいぐるみは、「くまのプーさん」と仲間たち、「ディズニー マリー」や「スティッチ」に加え、2025年は「ベイマックス」がラインナップ。

ふんわりした触り心地や、舞い落ちた桜の花びらをつけたデザインもポイントです☆

プーさん&ピグレット ショッピングバッグ・エコバッグ SAKURA

価格:950円 (税込)

サイズ:約高さ33.5×幅32×奥行き20cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約19cm

桜と「くまのプーさん」「ピグレット」を描いた、夜桜のような淡いパープルが印象的なショッピングバッグ。

満開の桜アーチの下に、桜の花束を持った「くまのプーさん」と「ピグレット」がデザインされています。

バッグの開け口は中が見えにくいファスナー仕様になっていて安心。

軽量、マチたっぷりで収納力もあり、底板は外せるので使わない時はたたんでおけます。

プーさん&ピグレット レジャーシート ポーチ入り SAKURA

価格:1,800円 (税込)

サイズ:レジャーシート 約縦60×横90cm

ポーチ 約縦17.5×横25×厚み1cm/持ち手(ポーチ側部から持ち手のトップ長さ) 約6cm

パープルとピンクのカラーリングが、ほんのり幻想的な優しい空気感を漂わせるポーチ入りレジャーシート。

レジャーシートもポーチもお揃いの桜デザインが使用されています。

持ち手付きのポーチに入れて、すっきりコンパクトに持ち運びできます。

シートも大きすぎないサイズ感で、扱いやすいのもポイントです。

プーさん フェイスタオル SAKURA

価格:1,800円 (税込)

サイズ:約縦34×横75cm

ブラウンカラーのロゴ刺しゅうがアクセントになったフェイスタオル。

春らしい、華やかなカラーに仕上げられた日用雑貨です。

桜の花束を背中に隠した、「くまのプーさん」のポーズがかわいい☆

ベイマックス 保冷バッグ SAKURA

価格:2,500円 (税込)

サイズ:約高さ17×幅24.5×奥行き13.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約9cm

「ベイマックス」のお顔そのままのかわいらしい白地のバッグに、桜色の持ち手が付いた保冷バッグ。

内側にプリントされた、桜を見ながら、お団子片手にのんびり過ごす「ベイマックス」をイメージした柄にも注目です。

お顔デザインの反面にレイアウトされた、“BAYMAX”の赤い印がアクセントになっています。

ベイマックス のれん SAKURA

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約縦96×横62cm

桜を見ながらお団子片手にのんびり過ごす「ベイマックス」をレイアウトしたのれん。

桜舞い散るなか、座っているベイマックスの足元はきれいな桜色で、まるで花のじゅうたんの上にいるよう。

間仕切りや収納の目隠しに使ったり、季節を楽しむインテリアとして壁に飾ることもできる、工夫次第でいろいろ使える素敵な和雑貨です。

ベイマックス カップ・ソーサー セット SAKURA

価格:3,300円 (税込)

サイズ:カップ 約高さ5.5×直径8.8cm

ソーサー 約縦12.5×横13×厚み1.3cm

金色の輝きが華やかなアクセントになった、きれいな桜色のカップとソーサーのセット。

グラデーションが美しいカップには、リラックスムード満点な「ベイマックス」がプリントされています。

飲み口から底に向かって桜の花のカタチにすぼまっていく、素敵なデザインです。

ベイマックス 茶碗 SAKURA

価格:2,000円 (税込)

サイズ:約高さ7×直径11.5cm

マットな質感が上品で落ち着いた雰囲気を演出してくれる「ベイマックス」デザインのお茶碗。

反対側には桜がデザインされ、花のグラデーションがとても美しく描かれています。

プリント部分は光沢があり、素焼きのような素材感のある器とのコントラストが素敵☆

お茶碗はピンク色の箱に入っているので、贈り物やお土産にもおすすめです。

ベイマックス ぬいぐるみ SAKURA

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約高さ36×幅32×奥行き26cm

もっちりとした触感の「ベイマックス」ボディに桜の花があしらわれたぬいぐるみ。

異素材を重ねた花飾りのパールが、春らしく華やかな雰囲気を演出します。

お花見にぴったりの和菓子モチーフとベイマックスを見ているだけで、ほのぼの楽しい気持ちになれそうです☆

マリー おしゃれキャット ぬいぐるみ SAKURA

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ27×幅18×奥行き22cm

桜いっぱいなデザインに心惹かれる『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」のぬいぐるみ。

ほっこり白い「マリー」のボディには、くるくると渦を巻いた毛足が特徴のローズボア生地が使用されています。

上品な印象のふんわりボディにあわせて、いつものリボンもちょっぴり豪華に仕上げられているのも魅力です。

ピグレット ぬいぐるみ SAKURA

価格:3,600円 (税込)

サイズ:約高さ24×幅15×奥行き12cm

桜の花びらを手に持った「ピグレット」のぬいぐるみ。

フワモコ素材で仕上げられたボディと、ほんのり桜に染まったほっぺも魅力的。

「ピグレット」の耳と足先にひらりと落ちた花びらにも注目です。

プーさん ぬいぐるみ SAKURA

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ26×幅16×奥行き16cm

上品な印象のふんわりボディにあわせて、いつものTシャツもピンク色に着替えた「くまのプーさん」

異素材を重ねた洋服は幻想的な光沢があり、手足や頭に着けた花飾りのパールと相まって華やかな雰囲気に仕上げられています。

「くまのプーさん」の頭と足先にひらりと落ちた花びらにも注目です。

スティッチ ぬいぐるみ SAKURA

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ25.5×幅23×奥行き20cm

桜のような色に染まったボディが華やかな「スティッチ」のぬいぐるみ。

上品な印象のふんわりボディは、異素材を重ねた花飾りのパールとも相性抜群。

春らしく華やかな雰囲気を演出してくれる、インテリアにもおすすめのディズニーグッズです。

桜をモチーフにしたフィギュアやシークレットキーホルダーが登場

桜をモチーフにした「エイリアン」のフィギュアや、ディズニーキャラクターデザインのシークレットキーホルダーが登場。

フィギュアは、桜色の“羽織袴”、“着物”、“たい焼き”をテーマにした「エイリアン」が愛らしいデザインです。

シークレットキーホルダーは、桜の花をかたどったキュートなクリアパーツに、全8種のキャラクターデザインで展開されます。

ディズニーキャラクター シークレットキーホルダー 桜

価格:900円 (税込)※ランダム

パッケージサイズ:約縦8×横7×厚み1.2cm

桜の花をかたどったダイカットクリアパーツが揺れる、かわいいキーホルダー。

キャラクターデザインは「ベイマックス」「スティッチ」「ミス・バニー」「とんすけ」「くまのプーさん」「ピグレット」「ティガー」『おしゃれキャット』「マリー」の全8種類です。

そのうちのひとつがパッケージに入っています。

リトル・グリーン・メン/エイリアン マスコット 着物 Sakura

価格:1,900円(税込)

サイズ:約高さ6.2×幅5.3×奥行き3.7cm

桜柄の着物を着た「エイリアン」のマスコット。

桜色の着物と桜の髪飾りでおめかしした、お姫様スタイルの「エイリアン」がデザインされています。

手に扇を持った、キュートなおすましポーズで登場です。

リトル・グリーン・メン/エイリアン マスコット 袴 Sakura

価格:1,900円(税込)

サイズ:約高さ5.7×幅7×奥行き3cm

両手に扇を持ってとっても楽しそうな、桜柄の羽織袴を着た「エイリアン」もラインナップ。

桜色の羽織と袴を着て頭にちょんまげを結った、和装スタイルの「エイリアン」が立体化されています。

小さめのサイズながらも作り込まれたディテールは見応え抜群です。

リトル・グリーン・メン/エイリアン マスコット 鯛焼き Sakura

価格:1,900円(税込)

サイズ:高さ6.2×幅5.3×奥行き3.7cm

桜色の鯛焼きを頭にかぶった、ユーモラスな「エイリアン」

桜の花びらをあしらった大きな鯛焼きがインパクト大!

手のひらサイズなのでデスク上や小棚にディスプレイすることができます。

お花見を楽しむ「くまのプーさん」や「ベイマックス」の桜色グッズ。

ディズニーストアの「SAKURA」コレクションは、2025年1月21日(火)より順次販売開始です☆

