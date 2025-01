ツインスティックアクションシューティング！メビウス「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」

メビウスは、Nintendo Switch完全新作「宵祓い探偵ミアズマブレイカー(よばらいたんてい みあずまぶれいかー)」を2025年1月16日より販売中です。

メビウス「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」

(よばらいたんていみあずまぶれいかー)

対応ハード :Nintendo Switch

ジャンル :全方位アクションシューティング

プレイ人数 :1人

発売日 :2025年1月16日

発売メディア :パッケージ版/ダウンロード版

メーカー希望小売価格:4,378円(税込)

■世界観・シナリオ

寝静まった宵の刻、災いを呼ぶ悪霊『ミアズマ』がうごめいていた。

主人公の『如月 忍』は世界除霊機関に所属するエージェントで

ミアズマを除霊する任務に就いています。

新米エージェント如月 忍はお供の守護霊と共に夜の街を駆け巡るーー!

■ゲームシステム・特長

「宵祓い探偵ミアズマブレイカー」は、夜の街に現れる悪霊『ミアズマ』を除霊する

ツインスティックアクションシューティングです。

操作キャラ「如月 忍」と守護霊の攻撃を使い分けて、全方位から大量に迫るミアズマを撃破しよう。

倒したミアズマが落とす魂を除霊してレベルアップ。

数々のレベルスキルを習得して様々なアクションを強化することができます。

忍が所属する事務所で基本能力を強化することができます。

守護霊、能力強化、レベルスキルを組み合わせてキャラクタービルド。

自分好みのカスタマイズをして高難度の除霊任務に挑みましょう。

オプションでEASY、NORMAL、HARDの3種類のゲーム難易度が選択可能。

アクションゲームが得意でない方でもシューティングの爽快感を楽しめます。

また『高難度任務』という高難度モードも用意しています。

アクションゲームが得意な方はより難しい任務に挑戦していただくことも可能です。

