¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬²È¤ËÍè¤¿¤é¡ØÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿15ºÐ¤ÎÏ·¸¤¡Ù¤¬¡Ä·òµ¤¤¹¤®¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¤ËÎÞ¤¬½Ð¤ë¤È19ËüºÆÀ¸¡Öµã¤±¤¿¡×¡Ö¥Û¥ó¥È°¦¤ª¤·¤¤¡×
¤¢¤ëÏ·¸¤¤Î»Ñ¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ögabu_yamada¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ò¤ª¤µ¤á¤¿Æ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç19Ëü7000²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡Ö·òµ¤¤Ê»Ñ¤ËÎÞ¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬²È¤ËÍè¤¿¤é¡ØÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿15ºÐ¤ÎÏ·¸¤¡Ù¤¬¡Ä·òµ¤¤¹¤®¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï·¸¤
Æ°²è¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¡Ø¥¬¥Ö¡Ù¤¯¤ó¡£2009Ç¯11·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï15ºÐ¤È¹âÎð¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·ÅüÇ¢ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎ¾ÌÜ¤¬¸«¤¨¤º¡¢À¸³è¤ËÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÁëÊÕ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥Ö¤¯¤ó¡£¤½¤³¤Ø¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥¬¥Ö¤¯¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡ª¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬²È¤ËÍè¤ë¤ÈÃ¯¤è¤ê¤âÀè¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¤È¤«¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¤Ë´¶ÎÞ
¤·¤«¤·¸½ºß¤Î¥¬¥Ö¤¯¤ó¤Ï¡¢Áë¤Î³°¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤òÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¼ª¤â±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡Ä¡£¤·¤«¤·¥¬¥Ö¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¸¼´Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ô¥ç¥ó¤ÈÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»ë³Ð¤äÄ°³Ð¡¢ÓÌ³Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤ÇÛ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤Ä¤«¤ß¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¬¥Ö¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎË¬Ìä¤ÏÀ¸³è¤òºÌ¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
2¿Í¤Îå«¤ò´¶¤¸¤ëÆ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÂç¹¥¤¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¸¤¤¤¸ÍÍ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ª»¶Êâ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¬¥Ö¤¯¤ó¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ª»¶Êâ¤ËÈó¾ï¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»¶Êâ¤Ç¤Ï¡¢°ìÊâ¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤È¤«¡£ºÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ª»¶Êâ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡Ä¡£
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¥¬¥Ö¤¯¤ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÃÊº¹¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥¬¥Ö¤¯¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤áºÙ¤«¤Ê´ó¤êÅº¤¤¤¬¡¢¥¬¥Ö¤¯¤ó¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¬¥Ö¤¯¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤â¹¬¤»¤ÊÏ·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¢öInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ögabu_yamada¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¥¬¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ögabu_yamada¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£