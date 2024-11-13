巨人・菅野智之が“球場外のMVP” ゴールデンスピリット賞を受賞
スポーツ報知を発行する報知新聞社は13日、プロ野球人の社会貢献活動を表彰する『第25回ゴールデンスピリット賞』に巨人・菅野智之投手に決定したと発表した。
菅野は2015年に「菅野基金」を設立し社会福祉法人日本介助犬協会にシーズン公式戦勝利数×10万円をベースにした寄付を行い、19年には同協会のサポート大使に就任。寄付支援やPR活動への協力など多方面でのサポートを継続的に取り組んできたことが評価され受賞となった。
受賞者にはゴールデントロフィー（東京芸術大学名誉教授・絹谷幸二氏作成のブロンズ像）と阿部雄二賞（100万円）が贈られ、また受賞者が指定する団体、施設などに報知新聞社が200万円を寄贈する。
▼ ノミネート選手
西勇輝（阪神）
岩貞祐太（阪神）
原口文仁（阪神）
近本光司（阪神）
山井大介コーチ（中日）
大野雄大（中日）
福敬登（中日）
柳裕也（中日）
菅野智之（巨人）
吉川尚輝（巨人）
岡本和真（巨人）
丸佳浩（巨人）
村上宗隆（ヤクルト）
磯村嘉孝（広島）
安達了一（オリックス）
中村奨吾（ロッテ）
角中勝也（ロッテ）
高部瑛斗（ロッテ）
近藤健介（ソフトバンク）
則本昂大（楽天）
高橋光成（西武）
鍵谷陽平、杉浦稔大、玉井大翔（日本ハム）
▼ ゴールデンスピリット賞歴代受賞者
第１回（1999年）巨人・松井秀喜
第２回（2000年）日本ハム・片岡篤史
第３回（2001年）近鉄・中村紀洋
第４回（2002年）ヤクルト・飯田哲也
第５回（2003年）中日・井上一樹
第６回（2004年）阪神・赤星憲広
第７回（2005年）ロッテ・B.バレンタイン
第８回（2006年）ソフトバンク・和田毅
第９回（2007年）横浜・三浦大輔
第10回（2008年）楽天・岩隈久志
第11回（2009年）巨人・小笠原道大
第12回（2010年）日本ハム・ダルビッシュ有
第13回（2011年）楽天・山崎武司
第14回（2012年）阪神・藤川球児
第15回（2013年）ヤクルト・宮本慎也
第16回（2014年）西武・栗山巧
第17回（2015年）ロッテ・今江敏晃
第18回（2016年）巨人・内海哲也
第19回（2017年）阪神・岩田稔
第20回（2018年）ロッテ・井口資仁
第21回（2019年）西武・秋山翔吾
第22回（2021年）阪神・矢野燿大
第23回（2022年）オリックス・吉田正尚
第24回（2023年）日本ハム・宮西尚生
第25回（2024年）巨人・菅野智之
※所属チームは受賞当時
菅野は2015年に「菅野基金」を設立し社会福祉法人日本介助犬協会にシーズン公式戦勝利数×10万円をベースにした寄付を行い、19年には同協会のサポート大使に就任。寄付支援やPR活動への協力など多方面でのサポートを継続的に取り組んできたことが評価され受賞となった。
▼ ノミネート選手
西勇輝（阪神）
岩貞祐太（阪神）
原口文仁（阪神）
近本光司（阪神）
山井大介コーチ（中日）
大野雄大（中日）
福敬登（中日）
柳裕也（中日）
菅野智之（巨人）
吉川尚輝（巨人）
岡本和真（巨人）
丸佳浩（巨人）
村上宗隆（ヤクルト）
磯村嘉孝（広島）
安達了一（オリックス）
中村奨吾（ロッテ）
角中勝也（ロッテ）
高部瑛斗（ロッテ）
近藤健介（ソフトバンク）
則本昂大（楽天）
高橋光成（西武）
鍵谷陽平、杉浦稔大、玉井大翔（日本ハム）
▼ ゴールデンスピリット賞歴代受賞者
第１回（1999年）巨人・松井秀喜
第２回（2000年）日本ハム・片岡篤史
第３回（2001年）近鉄・中村紀洋
第４回（2002年）ヤクルト・飯田哲也
第５回（2003年）中日・井上一樹
第６回（2004年）阪神・赤星憲広
第７回（2005年）ロッテ・B.バレンタイン
第８回（2006年）ソフトバンク・和田毅
第９回（2007年）横浜・三浦大輔
第10回（2008年）楽天・岩隈久志
第11回（2009年）巨人・小笠原道大
第12回（2010年）日本ハム・ダルビッシュ有
第13回（2011年）楽天・山崎武司
第14回（2012年）阪神・藤川球児
第15回（2013年）ヤクルト・宮本慎也
第16回（2014年）西武・栗山巧
第17回（2015年）ロッテ・今江敏晃
第18回（2016年）巨人・内海哲也
第19回（2017年）阪神・岩田稔
第20回（2018年）ロッテ・井口資仁
第21回（2019年）西武・秋山翔吾
第22回（2021年）阪神・矢野燿大
第23回（2022年）オリックス・吉田正尚
第24回（2023年）日本ハム・宮西尚生
第25回（2024年）巨人・菅野智之
※所属チームは受賞当時