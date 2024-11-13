巨人・菅野智之 (C)Kyodo News

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　スポーツ報知を発行する報知新聞社は13日、プロ野球人の社会貢献活動を表彰する『第25回ゴールデンスピリット賞』に巨人・菅野智之投手に決定したと発表した。

　菅野は2015年に「菅野基金」を設立し社会福祉法人日本介助犬協会にシーズン公式戦勝利数×10万円をベースにした寄付を行い、19年には同協会のサポート大使に就任。寄付支援やPR活動への協力など多方面でのサポートを継続的に取り組んできたことが評価され受賞となった。

　受賞者にはゴールデントロフィー（東京芸術大学名誉教授・絹谷幸二氏作成のブロンズ像）と阿部雄二賞（100万円）が贈られ、また受賞者が指定する団体、施設などに報知新聞社が200万円を寄贈する。

　▼ ノミネート選手

西勇輝（阪神）

岩貞祐太（阪神）

原口文仁（阪神）

近本光司（阪神）

山井大介コーチ（中日）

大野雄大（中日）

福敬登（中日）

柳裕也（中日）

菅野智之（巨人）

吉川尚輝（巨人）

岡本和真（巨人）

丸佳浩（巨人）

村上宗隆（ヤクルト）

磯村嘉孝（広島）

安達了一（オリックス）

中村奨吾（ロッテ）

角中勝也（ロッテ）

高部瑛斗（ロッテ）

近藤健介（ソフトバンク）

則本昂大（楽天）

高橋光成（西武）

鍵谷陽平、杉浦稔大、玉井大翔（日本ハム）

▼ ゴールデンスピリット賞歴代受賞者

第１回（1999年）巨人・松井秀喜

第２回（2000年）日本ハム・片岡篤史

第３回（2001年）近鉄・中村紀洋

第４回（2002年）ヤクルト・飯田哲也

第５回（2003年）中日・井上一樹

第６回（2004年）阪神・赤星憲広

第７回（2005年）ロッテ・B.バレンタイン

第８回（2006年）ソフトバンク・和田毅

第９回（2007年）横浜・三浦大輔

第10回（2008年）楽天・岩隈久志

第11回（2009年）巨人・小笠原道大

第12回（2010年）日本ハム・ダルビッシュ有

第13回（2011年）楽天・山崎武司

第14回（2012年）阪神・藤川球児

第15回（2013年）ヤクルト・宮本慎也

第16回（2014年）西武・栗山巧

第17回（2015年）ロッテ・今江敏晃

第18回（2016年）巨人・内海哲也

第19回（2017年）阪神・岩田稔

第20回（2018年）ロッテ・井口資仁

第21回（2019年）西武・秋山翔吾

第22回（2021年）阪神・矢野燿大

第23回（2022年）オリックス・吉田正尚

第24回（2023年）日本ハム・宮西尚生

第25回（2024年）巨人・菅野智之

※所属チームは受賞当時