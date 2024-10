ハリウッドの大御所スター、シルヴェスター・スタローン(78)が、即興でダンスする姿を自身のSNSで披露した。スタローンはバックに流れる音楽に合わせ、両腕を振るなどしてしなやかな動きを見せている。この動画には、ファンから「78歳とは思えない!」「素晴らしいスキル」と絶賛する声が相次いだ。【この記事の動画を見る】映画『ロッキー』(1976年米公開)で一躍有名になった俳優シルヴェスター・スタローンは、その後も同作のシリーズや『ランボー』シリーズ(1982年〜2019年米公開)、『コブラ』(1986年米公開)など、数多くのアクション映画に出演し、活躍してきた。

現在も鍛え上げた肉体を維持しており、2022年公開の映画『サマリタン』では、伝説のスーパーヒーロー“サマリタン”役としてアクションシーンを演じた。そのスタローンが現地時間19日、自身のInstagramでダンス動画を公開した。映像が始まると、ネイビーブルーのポロセーターとスリムジーンズを着たスタローンが、裸足で部屋の中に立つ姿が映っている。バックにはスモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズによるモータウンの名曲『More Love』が流れ、スタローンは音楽に合わせて体を揺らし始めた。両手でリズムを取りながら腰を動かし、滑らかで柔軟な動きでダンスを披露している。投稿では、「もうすぐ始まるプロジェクトのために衣装合わせをしていた時、油断して踊っているところを撮られちゃった。音楽は素晴らしいけどね!」と書いている。スタローンの後ろには、数枚の衣装を吊るしたハンガーラックが置かれており、試着中だったことがうかがえる。即興のダンスにもかかわらず素晴らしいダンスムーブを見せたことに、フォロワーからは絶賛のコメントが多数寄せられた。「スタローンは78歳だけど、この動きは年齢の半分ほどの若さに見える。」「これほどに素晴らしい体型を維持する秘訣を教えて欲しい。」「彼のダンスは絶対にバズるはずだ! 凄いスキルを披露している。この動画には驚かされたよ。」「78歳とは思えない。これからも頑張ってくれ!」スタローンは2022年8月、25年間連れ添った妻ジェニファー・フレイヴィンさん(56)から離婚を申請された。2人の間にはソフィアさん(28)、システィーンさん(26)、スカーレットさん(22)という3人の娘がいる。米メディア『New York Post』は今年9月、スタローンが3人の娘のために米ニューヨークのイースト・ハンプトンにある豪邸を購入する契約を結んだと報じた。同メディアによると、豪邸の希望価格は2,495万ドル(約37億3千万円)で、8室のベッドルームと9室のバスルームを備えている。スタローンは全額現金で支払うと申し出たが、この時点で売買は完了しておらず、最終的な価格は報じられていない。画像は『Sly Stallone Instagram「Ringing the Bell on location for TULSA KING part two…」「Holiday weekends are for family.」』『Prime Movies Instagram「There’s never a dull moment on the set of @samaritanmovie.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)