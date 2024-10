Appleをだまして約6000台の偽造 iPhone を返品し、本物の iPhone を手に入れるスキームでAppleから250万ドル(約3億7000万円)をだまし取った罪で、 中国 人2人が実刑判決を受けました。District of Columbia | Multimillion Dollar Scheme to Defraud Apple Inc. out of 6,000 iPhone s Nets Prison Terms for Two Maryland Residents | United States Department of Justice

アメリカ司法省は2024年10月3日に、2017〜2019年の間に約6000台の iPhone をAppleからだまし取ったとして、Haotian SunとPengfei Xue(いずれも記事作成時点で34歳)が実刑判決を受けたと発表しました。裁判資料によると、SunおよびXueは香港から送られてきた偽造 iPhone を、本物の iPhone ユーザーが持つ保証期間内の iPhone のシリアル番号や国際移動体装置識別番号(IMEI)で本物に見せかけていたとのこと。そして、それをAppleの直営店に持ち込んで、本物の iPhone と交換させていました。偽造 iPhone は、Appleの従業員がしばらく被害に気づけなかったほど手が込んでいました。また、不正な返品を予防するため、Appleは特定の個人や住所から依頼された スマートフォン の修理や交換を拒否するなどの対策をとっていましたが、2人は偽名を使ったり私書箱を切り替えたりして簡単に予防策を回避していました。こうした手口について、司法省は裁判資料の中で「洗練されたスキーム」と形容しています。2人が出したゴミをあさったり、偽名の宛先に張り込みをしつつ小包をわざと配達させるといった地道な捜査により2019年に逮捕されたSunとXueは、2024年2月に有罪判決を受けて量刑を待つ身となりました。Appleに偽造 iPhone 5000台以上を正規品と交換させて4億5000万円以上の損害を与えたとして 中国 人2名に有罪判決 - GIGAZINEそして、今回の判決でコロンビア特別区地方裁判所のティモシー・J・ケリー判事は、Sunに57カ月の禁錮刑と、Appleに対する賠償金107万2000ドル(約1億6000万円)、没収金5万3610ドル(約800万円)を言い渡しました。また、Xueには禁錮54カ月、賠償金39万7800ドル(約5900万円)と没収金1万9890ドル(約300万円)の判決が下されました。2人には、いずれも3年間の監視付釈放、つまり刑期満了後3年間の監督期間が設けられます。