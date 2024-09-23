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Frontiers | Bryde¡Çs whales produce Biotwang calls, which occur seasonally in long-term acoustic recordings from the central and western North Pacific
Creepy 'biotwang' noises coming from the Mariana Trench finally explained after 10 years | Live Science
https://www.livescience.com/animals/whales/mysterious-sound-coming-from-the-mariana-trench-has-finally-been-explained
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Biotwang (Mariana trenches audio) - YouTube
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