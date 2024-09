ヘンリー王子は40歳の誕生日前日、メーガン妃の友人が主催するチャリティイベントに出席していたことが明らかになった。数日前には、妃による米国スタッフへのいじめ疑惑が報じられたばかりだったことから、SNSではメーガン妃について「自分のためのポジティブな宣伝活動だ」「なんて支配的なんだ」と、大切な節目の前日にヘンリー王子を連れ出したことに対する非難の声が殺到した。

ヘンリー王子が14日(以下、現地時間)、メーガン妃とともに米ロサンゼルスで開催されたチャリティイベント「ジョージ・ザジフェン・テニストーナメント(George Zajfen Tennis Tournament)」に出席した。この日は、王子の40歳誕生日の前日だった。毎年恒例のイベントは、2022年7月に9歳で突然死したジョージ・ザジフェン君を偲び、彼の母ケリー・ザジフェンさんと父ジュリアン・ザジフェンさんが主催し、慈善団体「Alliance for Children's Rights(子ども達の権利同盟)」への資金を募っている。元モデルのケリーさんはジョージ君の死後、里親の支援を受けながら妊娠・育児をする10代の若者のための慈善団体「Alliance of Mums(母親達の同盟)」を共同設立した。ケリーさんとジュリアンさんの間には、双子の息子ジョージ君と娘リリーさんがいる。メーガン妃はケリーさんと友人関係にあり、3月にはケリーさん一家と一緒にスキー旅行に出かけた。そんなケリーさんが15日、ヘンリー王子とメーガン妃がイベントに出席した様子を自身のInstagramで公開した。写真は、ヘンリー王子夫妻がケリーさん夫妻、リリーさんと5人で写真撮影に応じる場面や、両夫妻がハグを交わしたり、肩を組んで並ぶシーン、メーガン妃とケリーさんが熱い抱擁をする様子を捉えたものだ。ケリーさんは投稿で、ヘンリー王子とメーガン妃が運営するチャリティ団体「アーチウェル財団」と、夫妻に向けての感謝をこのように述べた。「私達の代表的な後援者であるアーチェウェル財団へ。ヘンリーとメーガンは、私達家族にとって指針となる光です。友情だけでなく、財団が日々行っている素晴らしい活動を通して、あなた方の姿勢を示してくれています。私は、あなた方のコミュニティと友情への献身に畏敬の念を抱いています。子ども達の権利同盟を代表して感謝申し上げます。私達家族を代表し、愛を伝えます。」そして最後に、「これは特別な日でもあります。40歳の誕生日おめでとう、H! 最高の日を過ごしてください」とヘンリー王子へ祝福の言葉を送った。英メディア『The Sun』では11日、ヘンリー王子は誕生日を米カリフォルニア州の自宅で家族や友人と祝福した後、男友達と週末の小旅行に出かける予定だと報じていた。12日には、米メディア『The Hollywood Reporter』がメーガン妃の米国のスタッフに対する“いじめ疑惑”を報じ、英王室時代に引き続き「気難しい公爵夫人」とのレッテルを貼られたと伝えた。そのような報道後にもかかわらず、メーガン妃が誕生日前日のヘンリー王子を友人のイベントに連れ出したことについて、SNSでは非難の声が殺到した。「ヘンリー王子が40歳の誕生日を『気難しい公爵夫人』と過ごすなんて。彼女は自分のためにポジティブな宣伝をしているだけよ。メーガンの狙いはみんな知っているわ。」「ヘンリーは、男同士の旅行を許可されなかったんだろう。いじめ疑惑の記事が出た後、メーガンは一人でいられなかった。彼女は支配的なんだ。この行動は、記事が正しいことを証明しただけだ。」「メーガンの誕生日ではないでしょう? 彼女はこれ以上ない、自己陶酔したナルシストだわ。」ヘンリー王子が40歳の誕生日を迎えた15日には、チャールズ国王とウィリアム皇太子がそれぞれの公式SNSで、3年ぶりに誕生日を祝福するメッセージを公開した。誕生日当日には、チャールズ国王がヘンリー王子にビデオ通話をする予定だと報じられたが、王子がどのように過ごしたかは明らかになっていない。画像は『Misan Harriman Instagram「Congratulations M」』『Kelly McKee Zajfen Instagram「What an incredible day!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)