【週刊少年ジャンプ42号】9月17日 発売価格:300円

本号では、表紙&巻頭カラーに新連載の現代に忍ぶポップでクールな秘密の護衛忍者譚「しのびごと」(原作:たけぐし一本氏 漫画:みたらし三大氏)が飾る。センターカラーはTVアニメが放送中の松井優征氏の「逃げ上手の若君」、TVアニメ化が決定した篠原健太氏の「ウィッチウォッチ」が掲載される。

