東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

東京ディズニーランドでは、2015年から実施していたパレード「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」が今回でファイナルを迎え、「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」として実施します。

また、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでも、それぞれの施設ならではのクリスマスのプログラムを展開します。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”まとめ

開催期間:2024年11月15日(金)から12月25日(水)

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

東京ディズニーランドでは、2015年から実施していたパレード「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」が2024年でファイナルを迎え、「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」として実施されます。

東京ディズニーランドのアトラクション「カントリーベア・シアター」は、5年ぶりにクリスマスシーズンの特別バージョン「カントリーベア・シアター“ジングルベル・ジャンボリー”」で運営。

東京ディズニーシーでは、メディテレーニアンハーバーでミッキーマウスやダッフィーなどのキャラクター、そしてサンタクロースがクリスマスの音楽と装いでごあいさつする「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアを中心に、グッズやメニュー、アトモスフィア・エンターテイメントなどをお楽しみいただける「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」を開催します。

加えて、2つのパークにクリスマスらしいグッズやメニュー、クリスマスツリーが登場するほか、夜には、クリスマスソングにのせて舞い上がる華麗な花火「スターブライト・クリスマス」がパークの夜空を彩ります。

あわせて、6月にオープンした東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルを含む6つのディズニーホテルではクリスマスのデコレーションを、ディズニーアンバサダー®ホテルなどでは、デコレーションに加えてクリスマスならではのメニューも展開します。

ディズニーリゾートラインではオリジナルデザインのフリーきっぷを販売するほか、イクスピアリでも、クリスマスの雰囲気をお楽しみいただけるデコレーションが登場します。

東京ディズニーランド“ディズニー・クリスマス2024”まとめ

エンターテイメントプログラム「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」

公演場所:パレードルート

公演時間:約45分(1日1回)

フロート台数:7台

ディズニーとピクサーキャラクターが大切な人たちと一緒に過ごすクリスマスの物語を綴ったパレード「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」が2024年でファイナルを迎え、「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」として実施します。

サンタクロースに扮したドナルドダックが、デイジーダックやヒューイ、デューイ、ルーイたちと一緒に楽しい時間を過ごす物語から始まり、ミッキーマウスとミニーマウスが大切な仲間たちとクリスマスをお祝いする物語など、7つの物語を楽しめます。

パレードの途中には鐘の音が鳴り響くと、それぞれの物語が一体となったクリスマスパーティーが始まります。

ディズニーとピクサーキャラクターが奏でる鈴の音に合わせて手拍子をし、一緒にパーティーを楽しみましょう。

そして2024年はパーティーの後の音楽を2023年から変更し、ファイナルならではの演出で物語のページを締めくくります。

※「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」は、日本航空株式会社が提供します。

※パレードは1ウエスタンランド/ファンタジーランド、2プラザ、3トゥモローランド/トゥーンタウンの 3 カ所で停止します。

ついにファイナル!東京ディズニーランド「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」 ついにファイナル!東京ディズニーランド「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」 続きを見る

東京ディズニーランド 花火「スターブライト・クリスマス」

公演場所:パークワイド

公演時間:約5分(1日1回)

クリスマスソングにのせて舞い上がる華麗な花火が、きらびやかな星のようにパークの夜空を彩ります。

※パーク運営時間により、公演を行わない日があります。

その他エンターテイメントプログラム

「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」や一部のアトモスフィア・エンターテイメントがクリスマス期間限定のスペシャルバージョンとなって登場します。

※各エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候などの状況により内容が変更または中止になる場合があります。

東京ディズニーランド デコレーション

東京ディズニーランドのワールドバザール中央には、高さ約15メートルのきらびやかなクリスマスツリーがそびえたちます。

また、クリスマスの妖精“リルリンリン”のオーナメントやガーランドやリースが各所に飾られるなど、東京ディズニーランドのファンタジーあふれるクリスマスを演出します。

アトラクション「カントリーベア・シアター“ジングルベル・ジャンボリー”」

公演期間:2024年11月8日(金)〜2025年1月13日(月)

18頭の個性あふれるクマたちがユーモアたっぷりにカントリー& ウエスタンを大熱演するコンサートを楽しめる、東京ディズニーランドのアトラクション「カントリーベア・シアター」

11月8日(金)~2025年1月13日(月)の期間、5年ぶりにクリスマ スシーズンの特別バージョン「カントリーベア・シアター“ジングル ベル・ジャンボリー”」で運営します。

クリスマスを祝ってカントリー ベア・バンドが繰り広げるさまざまなウィンターソングにのせた愉快 なレビューを楽しめます。

※「カントリーベア・シアター」は、ハウス食品グループ本社株式会社が提供しています。

アトラクション「ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”」

東京ディズニーランドの「ホーンテッドマンション」では、9月19日 (木)から2025年1月13日(月)までの期間、映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたスペシャ ルプログラム「ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”」を楽しめます。

東京ディズニーシー“ディズニー・クリスマス2024”まとめ

エンターテイメントプログラム「ディズニー・クリスマス・グリーティング」

公演場所:メディテレーニアンハーバー

公演時間:約15分(1日1~2回)

船の数:1隻

出演キャラクター:ミッキーマウス、ミニーマウス、ダッフィー、シェリーメイほか

東京ディズニーシーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演します。

ミッキーマウスやダッフィーなどのキャラクター、そしてサンタクロースがクリスマスのオーナメントで彩られた船に乗って登場し、クリスマスならではの明るく楽しい音楽にのせて、ゲストにごあいさつをします。

東京ディズニーシー 花火「スターブライト・クリスマス」

公演場所:パークワイド

公演時間:約5分(1日1回)

クリスマスソングにのせて舞い上がる華麗な花火。

きらびやかな星のようにパークの夜空を彩ります。

※パーク運営時間により、公演を行わない日があります。

東京ディズニーシー デコレーション

東京ディズニーシーでは、2024年もアメリカンウォーターフロントに高さ約15メートルの大きなクリスマスツリーが登場します。

夜になると光り輝く演出が加わり、ロマンティックで華やかな雰囲気に包まれます。また、ケープコッドには、ダッフィー&フレンズのオーナメントが飾られたツリーが登場します。

ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク

東京ディズニーシーでは、アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアを中心に、「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」を開催します。

クリスマスを心待ちにしているニューヨークの住人たちは、クリスマスを楽しめるグッズ、とっておきの料理、きらびやかな飾り付けを用意して、訪れる人を歓迎しようと盛り上がっています。

夜には飾り付けに明かりが灯り、より一層輝きが増すニューヨークエリアで、景色も心もきらめくクリスマスを楽しめます。

ウォーターフロントパークにはワゴンが登場し、

組み合わせるとオリジナルのオーナメントが作れるぬいぐるみチャームとポーチなどを販売するほか、「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」限定デザインの包材を使用したドリンクやメニューも販売します。

オリジナルのオーナメントが作れる!東京ディズニーシー“ディズニー・クリスマス2024”「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」グッズ オリジナルのオーナメントが作れる!東京ディズニーシー“ディズニー・クリスマス2024”「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」グッズ 続きを見る

また、ウォーターフロントパークには、おそろいのマフラーや帽子を身に着けたミッキーマウスと仲間たちの雪だるまが登場し、クリスマスらしい雰囲気のパークを楽しめます。

“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルグッズ

発売日:2024年11月8日(金)から先行販売

「ディズニー・クリスマス」ならではのスペシャルグッズを、11月8日(金)から先行販売します。

ミッキーマウスと仲間たちがクリスマスを楽しんでいるグッズ

ポストカードセット 750円

「ミッキー&フレンズ」がクリスマスを楽しんでいるデザインのグッズが登場。

ミッキーマウスとミニーマウス、プルートが描かれたグッズのほか、

ぬいぐるみバッジ 各 2,500円

クリスマスの装いがかわいいぬいぐるみバッジも登場。

あたたかそうな冬の装いに、心までほっこり温かくなりそうです。

クリスマスの妖精“リルリンリン”のグッズ

セーター 6,900円

2024年は装い新たに優しい色合いの衣装に身を包んだクリスマスの妖精“リルリンリン”のぬいぐるみやカチューシャ、セーターなどを販売します。

ぬいぐるみ 4,200円

クリスマスの妖精“リルリンリン”が2024年は白いコスチュームになりました。

カチューシャ 2,200円

“リルリンリン”モチーフのカチューシャもラインナップされています。

ディズニー・クリスマスの雰囲気を楽しめるグッズ

リングセット 1,500円

指につけて鳴らすとパレードをよりいっそう楽しめる鈴つきのリングや、

カチューシャ 2,400 円

クリスマスリースをイメージしたカチューシャなど「ディズニー・クリスマス」の雰囲気を楽しめるグッズも販売します。

クリスマスリースデザイン!東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”カチューシャ クリスマスリースデザイン!東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”カチューシャ 続きを見る

“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニュー

販売期間:2024年11月8日(金)から先行販売

クリスマスをイメージしたスペシャルメニューを、2024年11月8日(金)から先行販売します。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※「ホライズンベイ・レストラン」のスペシャルセットは、11 月 15 日(金)から販売します。

東京ディズニーランド“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニュー

リルリンリン トッピングデザート (ブッシュ・ド・ノエル、ストロベリー、トッピングキット)1,000円

東京ディズニーランドの「プラザパビリオン・レストラン」では、トッピングキットと、一緒に楽しむことができるデザートプレートを提供します。

デザートのプレートにトッピングキットを使用して、自分だけのデザートができあがる、お子さまも楽しめるメニューです。

リルリンリン トッピングキット (チョコペン、ビスケット、トッピングシュガー) 対象のデザートにプラス500円

また、「スウィートハート・カフェ」では「リルリンリン トッピングキット」と「スペシャルセット」を販売。

「リルリンリン トッピングキット」は対象のデザートにプラス500円でつけることができ、チョコペン、ビスケット、トッピングシュガーでデザートをデコレーションして楽しめます。

スペシャルセット 1,080円

スペシャルセットはクリスマスカラーが目をひくボリューム満点なサンドウィッチです。

東京ディズニーシー“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニュー

スペシャルセット 3,740円

東京ディズニーシーでは、見た目にもクリスマスを感じることができるメニューが登場します。

「ホライズンベイ・レストラン」では、ツリーに見立てたポテトとエッグのタルトや、雪をイメージしたホワイトソースを合わせたグリルドビーフを味わうことができるスペシャルセットを提供します。

両パーク共通

スーベニアランチケース セットにプラス 1,300円/カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き 1,300円

また、2つのパークでは、“リルリンリン”がデザインされた包材が華やかなサンドのセットやフードスーベニアに加え、

真っ白なリルリンリン!東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き 真っ白なリルリンリン!東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き 続きを見る

スペシャルドリンク(苺ミルク) 700円

クリスマスらしいデザインが特徴のカップに入ったスペシャルドリンクも登場し、東京ディズニーリゾートならではのクリスマスの雰囲気を楽しめます。

ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス

東京ディズニーシーでは、2024年11月2日(土)から、ダッフィー&フレンズが雪が降る冬のケープコッドで楽しんでいる様子が描かれたデザインのスペシャルグッズやフードスーベニアが登場します。

東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ

公式宿泊プラン「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」では、“ディズニー・クリスマス2024”をめいっぱい楽しめるさまざまなプランを展開。

仲間たちと記念撮影ができるプランを販売して東京ディズニーランドのエンターテイメントを鑑賞できるプランでは、2024年でファイナルを迎えるパレード「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」も選べるようになります。

選択開始日および対象プランについては、決まり次第、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトにてお知らせされます。

ディズニーホテル

ディズニーアンバサダーホテル 「エンパイア・グリル」 “ディズニー・クリスマス” エンパイア・グリル・ディナー 13,300円 (11月8日~12月12日)

ディズニーホテルのレストランでは、11月8日(金)から12月25日(水)までの間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」をテーマに、シェフのこだわりがつまった特別なメニューを提供します。

ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」では、雪の結晶のモチーフが飾られたかわいらしいデザートが目を引く、クリスマスにぴったりなコース料理を用意。

さらに各店舗の一部メニューには、キャラクターがデザインされたオリジナルチャームが付きます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 「ベッラヴィスタ・ラウンジ」 “ディズニー・クリスマス” スペシャルディナー スカーレットクリスマス 17,500円 (11月8日~12月25日)

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®の「ベッラヴィスタ・ラウンジ」では、店内の大きな窓から見える、クリスマスのロマンティックで心あたたまるパークの雰囲気を感じながら、美しく彩られたコース料理を堪能できます。

東京ディズニーランドホテル 「カンナ」 “ディズニー・クリスマス” ユールタイド(ディナー) 19,500円(11月8日~12月25日)

東京ディズニーランドホテルの「カンナ」では、目でもお楽しみいただける繊細に盛り付けられたコース料理をご用意。ポインセチアに見立てて盛り付けられたデザートが、クリスマスムードを一層盛り上げます。

※メニューによって提供期間が異なります。

※ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ、東京ディズニーランドホテルのすべてのレストランとラウンジで、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」をテーマにしたスペシャルメニューを提供します。

また、各ホテルには華やかなクリスマスデコレーションが登場。

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」もクリスマスのデコレーションで彩られ、ディズニーホテルそれぞれのテーマにあわせたクリスマスデコレーションを、6つの ホテルで楽しむことができます。

※東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー®ホテル、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル敷地内へは、 ご宿泊のゲストのみお入りいただけます。

※クリスマスデコレーションの開始時期は、各ホテルで異なります。

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは、「ディズニー・クリスマス」をお楽しみいただけるラッピングモノレールを運行します。

また、期間限定のフリーきっぷやディズニーリゾートラインオリジナルデザインのスーベニアメダルも登場します。

リルリンリン、ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨークデザインも!ディズニーリゾートライン“ディズニー・クリスマス2024”フリーきっぷ リルリンリン、ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨークデザインも!ディズニーリゾートライン“ディズニー・クリスマス2024”フリーきっぷ 続きを見る

東京ディズニーリゾートの“ディズニー・クリスマス2024”は11月15日より開催です。

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”まとめ appeared first on Dtimes.