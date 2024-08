マクドナルドの期間限定メニューである、秋の風物詩として人気を博している定番の「月見バーガー」「チーズ月見」、朝マック限定の「月見マフィン」に、2024年は新作バーガー「芳醇ふわとろ月見」が仲間入り!

さらに夜マック限定メニューや新作スイーツ、そして「チキンマックナゲット」の新ソースも含めたバーガー・マフィン7種とスイーツ2種、サイドメニュー1種の全10メニューが「月見ファミリー」として販売されます☆

マクドナルド「月見ファミリー」2024

販売期間:2024年9月4日(水)〜10月中旬予定

販売店舗:全国のマクドナルド店舗 ※一部店舗を除く

月を愛でる秋の風習“お月見”をイメージして1991年に誕生した、季節を感じられる期間限定メニューとして毎年秋に提供されているマクドナルドの人気メニュー「月見バーガー」が「月見ファミリー」として2024年も登場。

国産たまごとジューシーなビーフパティ、スモークベーコンに濃厚なトマトクリーミーソースを組み合わせた絶妙な一品です。

今回新しく登場する「芳醇ふわとろ月見」は、スクランブルエッグのバターが香る芳醇な味わいと、とろけるようななめらかな食感がたのしめる月見バーガー。

定番の「月見バーガー」「チーズ月見」や朝マックの「月見マフィン」もラインナップされます。

さらに「月見バーガーを倍バーガーにしたい」という熱い要望に応え、2024年は夕方5時からの夜マック限定で100%ビーフパティが2枚入ったボリュームたっぷりの「倍月見バーガー」「倍チーズ月見」「倍芳醇ふわとろ月見」が初登場!

朝から晩まで1日を通して楽しめる充実のラインナップになっています。

また、2024年の月見スイーツは2種の新作が登場。

カスタードの風味とカラメルの馴染みある甘みが特長の味わいに見た目からも秋を感じる期間限定シェイク「月見 マックシェイク カスタードプリン味」と、毎年大好評の月見パイにきなこクリームが入ってパワーアップした「きなこもちとあんこの月見パイ」は、きなこもちとつぶあんのおもちが一度に味わえる一品です。

また、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット」からも月見の季節感が楽しめる期間限定ソース「柚子七味タルタルソース」が新登場します☆

月見バーガー

価格:単品 440円(税込)〜/バリューセット 740円(税込)〜

販売時間:10:30〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌4:59まで

秋を感じられる期間限定メニューとして、毎年多くの方から愛されている「月見バーガー」が2024年も登場。

お店で一つずつ蒸し焼きにしている国産たまごを月に見立て、つなぎの入っていないジューシーな100%ビーフパティにスモークベーコンをのせています。

クリーミーで濃厚なトマトクリーミーソースが絶妙にマッチした、この季節にしか味わえないマクドナルドならではの一品です。

チーズ月見

価格:単品 470円(税込)〜/バリューセット 770円(税込)〜

販売時間:10:30〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌4:59まで

秋の定番「月見バーガー」に、コクのあるチェダーチーズを加えた「チーズ月見」

バンズに挟んであるのは、月に見立てた国産たまごと、つなぎの入っていないジューシーな100%ビーフパティにスモークベーコンです。

チーズ好きにはたまらないとろけるチェダーチーズと、クリーミーで濃厚なトマトクリーミーソースの絶妙な組合が楽しめます。

新登場:芳醇ふわとろ月見

価格:単品 520円(税込)〜/バリューセット 820円(税込)〜

販売時間:10:30〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌4:59まで

芳醇なバターの香りとふわとろたまごの味わいが楽しめる「芳醇ふわとろ月見」が新登場。

ぷるぷるたまごとビーフパティにスモークベーコンをのせたハンバーガーに、クリーミーで濃厚なトマトクリーミーソースが合わせてあります。

さらに、ブラックペッパーやガーリックの旨みがアクセントの、バター香る風味豊かなふわとろ食感のスクランブルエッグ風フィリングを加えて、スチームしたバター風味のふわもち食感のバンズでサンドした、この秋限定の味わいです。

新登場:<夜マック>倍月見バーガー

価格:単品 540円(税込)〜/バリューセット 840円(税込)〜

販売時間:17:00〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌4:59まで

夕方5時から販売される「夜マック」限定メニューとして「倍月見」がラインナップ。

100%ビーフパティを2枚挟んだ、ボリュームたっぷりのメニューです。

新登場:<夜マック>倍チーズ月見

価格:単品 570円(税込)〜/バリューセット 870円(税込)〜

販売時間:17:00〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌4:59まで

100%ビーフパティ2枚と共にチェダーチーズの味わいが楽しめる「倍チーズ月見」

ぷるぷるたまごとスモークベーコン、クリーミーで濃厚なトマトクリーミーソースとの相性も抜群です。

新登場:<夜マック>倍芳醇ふわとろ月見

価格:単品 620円(税込)〜/バリューセット 920円(税込)〜

販売時間:17:00〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌4:59まで

お月見にもぴったりな新メニュー「倍芳醇ふわとろ月見」もラインナップ。

スチームしたバター風味のふわもち食感のバンズに100%ビーフパティを2枚挟んだ、ボリュームたっぷりのハンバーガーです。

<朝マック>月見マフィン

価格:単品 400円(税込)〜/コンビ 460円(税込)〜/バリューセット 600円(税込)〜

販売時間:開店〜10:30まで ※24時間営業店舗では5:00から

月見バーガーの味わいを朝にも楽しめる「月見マフィン」が2024年も登場。

ぷるぷるたまごに風味豊かなソーセージパティとスモークベーコン、クリーミーで濃厚なトマトクリーミーソースを加え、イングリッシュマフィンでサンドした朝限定メニューです。

新登場:月見 マックシェイク カスタードプリン味

価格:Sサイズ 190円(税込)〜/Mサイズ 260円(税込)〜/バリューセットMサイズ +50円(税込)〜

販売時間:10:30〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌4:59まで

秋の風物詩「月見ファミリー」にぴったりな「月見マックシェイク」の新しい味わいとして、カスタードプリン味が新登場。

コクのあるカスタードの風味とほのかなカラメルの味わいがマッチしたこの秋限定のマックシェイクです。

新登場:きなこもちとあんこの月見パイ

価格:190円(税込)〜

販売時間:開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

毎年人気を博している「月見パイ」が進化して登場。

つぶ感のあるあんことやわらかい食感のおもちに、新たにきなこクリームを加え、サクサクのパイで包んだスイーツです。

やさしい甘さのあんこもちと、香ばしいきなこもちの味わいが一度に楽しめます。

月で餅つきをするうさぎに思いを馳せたくなる、秋のイメージにぴったりの一品です。

新登場:柚子七味タルタルソース

価格:40円(税込)〜

※「チキンマックナゲット」5ピースは好きなソース1個付き、15ピースは好きなソース3個付きです

販売時間:開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

爽やかな柚子の香りと七味の豊かな風味が、チキンマックナゲットと相性抜群な「柚子七味タルタルソース」

ピクルスの具材感と七味の色どりで見た目も華やかなタルタルソースです。

新TVCM:月見ファミリー 「帰ってきたかぐや姫」篇

放映開始日:2024年9月3日(火)

放送地域エリア: 全国 ※一部エリアを除く

9月3日より放映される新 TVCMに、宮粼あおいさんがかぐや姫役、松重豊さんが翁(おきな)役、手塚理美さんが媼(おうな)役として登場。

月見の季節に月から地球に帰ってきたかぐや姫が翁、媼と「月見バーガー」を一緒に味わい楽しむ様子を、絢香さんが歌う楽曲「三日月」にのせ、ユーモアがありながらもどこかエモーショナルな気持ちになるこの時期にピッタリの内容となっています。

バーガー・マフィン7種とスイーツ2種、サイドメニュー1種の全10メニューがラインナップ。

マクドナルドにて2024年9月4日より期間限定で販売される「月見ファミリー」10種の紹介でした☆

