安全ビデオ、降機ビデオの動画とあわせて紹介していきます。

ANA×ポケモン機内安全ビデオ

ANAは、2024年8月15日(木)より、「ピカチュウジェットNH」・「イーブイジェットNH」の2機で、株式会社ポケモンと共同で制作したポケモン仕様の「機内安全ビデオ」ならびに「降機ビデオ」の放映をスタート!

2023年3月、ANAは株式会社ポケモンが展開する「そらとぶピカチュウプロジェクト※1」に参画し、国際線特別塗装機「ピカチュウジェットNH」・「イーブイジェットNH」の2機を運航しています。

今回、ANAが、株式会社ポケモンと共同で制作した「機内安全ビデオ」のコンセプトは、「子どもから大人まで、全てのお客様が視聴したくなる「機内安全ビデオ」

「世界中の全てのお客様に、機内の安全にかかわる大切な情報を分かりやすくお伝えするとともに、興味・関心をもって視聴いただきたい」という思いを持ち、世界で一つだけのワクワクにあふれた機内安全ビデオが完成しました☆

この機内安全ビデオの中には、個性あふれるたくさんのポケモンが登場します。

安全にかかわる機内の各シーンにおけるご案内や注意点について、ポケモンを通じて分かりやすく説明し、乗客が安全に対する理解を深められるようなビデオになっています。

降機ビデオは、ピカチュウとトレーナー(ポケモンを育てる人)の旅路の中で、ピカチュウが迷子となり、ANAの空港で働くスタッフの連携により無事再会する、ANAのチームスピリット

を体感していただくストーリー。

人と人、人と地域をつなぐ特別塗装機「ピカチュウジェットNH」・「イーブイジェットNH」とともに、世界をつなぐ心の翼として、旅の楽しさとワクワクであふれる世界を提供していきます。

ピカチュウジェット NH・イーブイジェット NHで放映!

ANA×ポケモン機内安全ビデオの紹介でした。

※1NHとは、国際航空運送協会により定められたANAを認識する航空会社コードです。

幅広いお客様にご視聴いただけるよう、日英ナレーションと多言語字幕対応(計18か国語※2)に加え、一般財団法人全日本ろうあ連盟の協力の下、手話(2種※3)を採用しています。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

