Metaは自社の広告ポリシーで、「違法薬物や娯楽目的の薬物、その他の安全ではない物質、製品、またはサプリメントの販売や使用を宣伝する広告の掲載は、Metaのテクノロジーの裁量により禁止しています」と記載しています。しかし、このポリシーに違反する広告がInstagramやFacebookに2024年3月〜6月にかけて450件以上も掲載されていたことが報じられています。

TTP - Meta Allows Drug Ads Selling Everything from Opioids to Cocainehttps://www.techtransparencyproject.org/articles/meta-allows-drug-ads-selling-everything-from-opioids-to-cocaineExclusive | Meta Has Run Hundreds of Ads for Cocaine, Opioids and Other Drugs - WSJhttps://www.wsj.com/tech/meta-cocaine-opioids-ads-dea8e0fc海外メディアのウォール・ストリート・ジャーナルが実施したレビューでは、コカインや処方用オピオイドなどの違法薬物を販売する数十件の広告が見つかっています。これらの広告には、処方薬のボトルや錠剤の山、コカインのレンガの写真が掲載されていたほか、一部の広告には違法薬物のジメチルトリプタミンの略称である「DMT」をかたどった黄色い粉の写真が掲載されていました。さらに、オンラインプラットフォームを調査する非営利団体の「Tech Transparency Project(TTP)」は2024年3月1日から6月14日にかけてMetaの広告ライブラリを分析。調査の際にTTPは「オキシコンチン」「オキシコドン」「ビコジン」「パーコセット」「ザナックス」「コデイン」「ピュアコーク」といった薬物名を検索したほか、薬物の売人に広く使われている「WhatsApp」やTelegramの短縮リンク「t.me」という用語を検索したとのこと。調査の結果、Metaの広告ライブラリからは450件以上の違法薬物に関する広告が発見されました。「オキシコンチン」などの処方薬の名前を検索すると、問題の薬物を明示的に販売している広告が見つかっているほか、「t.me」と検索すると、エクスタシーやコカインなどの違法薬物と思わしき錠剤や粉末、結晶などを表示する広告が散見されたそうです。TTPが発見したこれらの広告の多くは、テキストが含まれておらず、薬物の売人が特定の製品と価格をリストアップするTelegramアカウントへのリンクだけが含まれていたとのこと。また、一部の広告にはコカインを暗示する「❄」などの絵文字が使用されていました。TTPによると、違法薬物に関する広告のリンクをクリックしたユーザーは、Telegramのプライベートグループチャットにリダイレクトされるとのこと。そこでは、ディーラーが販売する薬物の写真や価格メニュー、注文方法などが投稿されるそうです。TTPのディレクターであるケイティ・ポール氏は「もはやダークウェブは必要ありません。InstagramやFacebookに広告を掲載するだけで、危険な薬物を販売したり、ダークウェブでは不可能だった規模で人々をだましたりできるようになっています」と指摘しています。ウォール・ストリート・ジャーナルは「MetaはAIを使ってコンテンツのモデレーションを行っていますが、他のプラットフォームにユーザーをリダイレクトする広告のモデレーションは不可能なようです。また、販売する薬物の紹介に(テキストを使わず)写真を利用することで、Metaのコンテンツモデレーションシステムは機能しなくなっています」と批判しました。一方でMetaの広報担当者は「このような違法薬物の販売活動に対抗する為に法執行機関と協力しており、Metaは安全とセキュリティに取り組むチームの規模を2016年から4倍に拡大しています。当社のシステムは、違反コンテンツを積極的に検出し、取り締まるように設計されており、薬物ポリシーに違反する数十万件もの広告を拒否しています。私たちは引き続きリソースを投資し、この種のコンテンツに対する執行プロセスをさらに改善します」と語っています。また、Metaはウォール・ストリート・ジャーナルに対し「ウォール・ストリート・ジャーナルが発見した多くの医薬品に関する広告を、公開から48時間以内に無効にしました」と報告しました。なお、この報道に対してXのイーロン・マスク氏は「!!」との反応を示しています。