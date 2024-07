事業費補助金に採択！ファンリード／RIT「ベトナム国／“みちびき”を利用したドローン送電網点検ソリューション調査事業」

ファンリードとRITは、経済産業省「令和5年度 補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」において、「ベトナム国/“みちびき”を利用したドローン送電網点検ソリューション調査事業」を共同提案し、採択されました。

ファンリードとRITは、経済産業省「令和5年度 補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(我が国企業によるインフラ海外展開促進調査)」において、「ベトナム国/“みちびき”を利用したドローン送電網点検ソリューション調査事業」を共同提案し、採択。

■本調査事業の目的と概要

ファンリードは、ベトナム電力公社(EVN)による送電網点検方法へのドローン活用に貢献するため、日本版衛星利用測位システム(GPS)“みちびき”を利用したドローン送電線点検ソリューションに取り組んできました。

2023年度には内閣府主催「2023年度みちびきを利用した実証事業」に採択され、ベトナムのハノイ市にて、ベトナムの国産ドローンメーカーであるMAJと協同での実証実験を実施し、送電線を的確に識別する手法、および送電線の異常箇所を1m強程度の精度で識別する手法を確立しました。

性能・技術面での実証を経て、今回は“みちびき”を利用したドローン送電網点検ソリューションの事業化に向けたFS(フィージビリティ・スタディ、実行可能性調査)を目的としています。

■ベトナムでの電力不足問題とEVNの取り組み

ベトナムでは、送電線の老朽化や不備の要因として人海戦術に依存した点検方法があり、深刻な社会問題である電力不足につながっています。

EVNは送電網点検へのドローン活用に取り組んでおり、ファンリードとRITは同ソリューションを通してベトナムの経済成長への貢献を目指しています。

