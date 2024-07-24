9月に日本で初開催！新たな音楽フェス「Japan Trans Nations 2024」出演アーティスト第1弾を公開
9月1日（日）幕張メッセ イベントホールにて初開催される“国とジャンルを超えたボーダレスな音楽フェス”「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」が、待望の出演アーティスト第一弾を発表した。
今回、発表となったアーティストは4組。実力派4人グループHighlightをはじめ、韓国のオーディション番組からデビューしたフレッシュなガールズグループUNIS、2023年5月にデビューした、Highlightの弟分グループThe Wind、パワフルな4人組ガールズグループAMEFURASSHIらの出演が決定した。
Highlightは、1st stageに出演し、UNIS、The Wind、AMEFURASSHIは1st・2nd stage両ステージに登場する。
本日、12：00に、チケットオフィシャル先行受付がスタートした。今後、出演アーティスト第二弾が発表される予定だ。最新情報は、公式サイト、SNSで確認することができる。
■公演概要
今回、発表となったアーティストは4組。実力派4人グループHighlightをはじめ、韓国のオーディション番組からデビューしたフレッシュなガールズグループUNIS、2023年5月にデビューした、Highlightの弟分グループThe Wind、パワフルな4人組ガールズグループAMEFURASSHIらの出演が決定した。
本日、12：00に、チケットオフィシャル先行受付がスタートした。今後、出演アーティスト第二弾が発表される予定だ。最新情報は、公式サイト、SNSで確認することができる。
■公演概要
「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」
【開催日時】
9月1日（日）
＜1st stage＞Open11:00／Start12:00
＜2nd stage＞Open16:00／Start17:00
【会場】
幕張メッセ イベントホール
【チケット】
・VIP指定席：48,000円（税込）※特典付き
・プレミアム指定席：28,000円（税込）
・指定席：13,000円（税込）
・スタンディング：13,000円（税込）
主催：Japan Trans Nations 2024 製作委員会
■関連リンク
・「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」公式サイト
・「Japan Trans Nations 2024 Presented by WOWOW PLUS」公式X