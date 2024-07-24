¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¦»°ÆÑ·°¤¬24Æü¤Î¼¯ÅçÀï¤ÇÉüµ¢¤Ø¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»°ÆÑ·°¤¬¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¡Ê24Æü¡¦¹ñÎ©¡Ë¤òÁ°¤Ë²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»î¹ç¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»°ÆÑ¤Ï²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤J¥ê¡¼¥°¤Î2¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤òËÍ¼«¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤â¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤ÎËÜÅö¤ËÎÉ¤¤ÎÏ»î¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ä·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ë¤È¡¢º£Ç¯2·î²¼½Ü¤ËÄË¤á¤¿¹ø¤Î²ø²æ¤«¤é¤Î²óÉü¾õ¶·¤ä¡¢¿·´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼»á¤Î°õ¾Ý¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òÌö¿Ê¤µ¤»¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ç¡¦¥¼¥ë¥Ó»á¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¿·»Ø´ø´±¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼»á¤¬½¢Ç¤¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Àï½ÑÅª¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Î¶¯ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÀï½Ñ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ºòµ¨¤Ï¥É¥¤¥Ä2Éô¤ÎFC¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ò1Éô¾º³Ê¤ËÆ³¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÎòÂåºÇÇ¯¾¯¤Î31ºÐ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëÆ±»á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿»°ÆÑ¤Ï¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¿§¡¹¤Ê¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»î¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¥¦¥£¥ó¥°¤«¤é»Å³Ý¤±¤ä¡¢1ÂÐ1¤Î¶ÉÌÌ¤òºî¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê¥ê¡¼¥°³«Ëë¤Þ¤Ç¤Î¡Ë»Ä¤ê1¥ö·î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤Ëµ¤¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡×
ºòµ¨¤Î»°ÆÑ¤Ï2·î²¼½Ü¤Ë¹ø¤ò²ø²æ¤·¡¢Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤Ì¤Þ¤Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öºò¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ç¡¢ º£¤Ï½ù¡¹¤Ë¡ÊÄ´»Ò¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿»°ÆÑ¤Ï¡Ö²ø²æ¤ò¤¹¤ëÅÙ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¼å¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¼¡¤Ë³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Êºî¶È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»°ÆÑÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤Ï¾ï¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢2¼¡Í½Áª¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë»É·ã¤òÆÀ¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¥Ã¦´ü´Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¼«¿È¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä
»°ÆÑ¤ÎºßÀÒ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢24Æü¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢28Æü¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¹ñÎ©¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Ö´ÆÆÄ¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤¿¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â½Ð¤»¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¹ñÎ©¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤Þ¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿»°ÆÑ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤Ë¤¹¤´¤¯ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡Ø·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤Èº£µ¨¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£