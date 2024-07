【PS4システムソフトウェア:バージョン11.52】7月17日 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 4のシステムソフトウェアアップデートを本日7月17日より配信している。

PS4システムソフトウェア・バージョン11.52では、一部の画面においてメッセージや操作性を改善。そのほかにもシステムソフトウェアのセキュリティー修正が行なわれている。スタンバイモードであれば自動的にアップデートされるほか、手動でアップデートを行なうこともできる。

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.