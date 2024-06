シャワーでもお風呂でもこれひとつで美髪・美肌に！ホットタブ「HOT TAB Natural ZEN」

ホットタブは、オールインワン入浴剤「HOT TAB Natural ZEN」を2024年6月1日に新発売します。

発売日:2024年6月1日

商品目:重炭酸シャワーで、初めての美肌へ。

浴びる美肌習慣の新タブレット誕生

価格 :3錠 396円 9錠 1,100円 45錠 4,510円 ※全て税込

重炭酸湯での入浴で血流を促し、冷えやコリのケアをサポートしてきたHOT TAB。

業界随一の炭酸ガス濃度で知られており、体を芯から温めて現代人の睡眠トラブル軽減にも一役買っています。

そんなHOT TABから、暑い夏にも気持ちよく使えるシャワー習慣のためのHOT TAB Natural ZENが登場しました。

シャンプーやボディソープを使わずとも汗・皮脂汚れをスッキリ落とします。

毛穴に詰まったミネラル汚れも、HOT TABならするりとオフ。

入浴だけでなく、シャワーでもみなさまの美と健康に貢献していきます。

《成分情報》

炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、無水クエン酸、PEG6000、ビタミンC・Na、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、グリシン、オクタンスルホン酸ナトリウム、テトラデセンスルホン酸ナトリウム

WEBサイト:

https://tansan-kenko.com/hottab/lp/shower

ホットタブシリーズに、猛暑の夏を快適に過ごせる汗のにおいも消えてさっぱりシャワーが楽しめる新商品『HOT TAB Natural ZEN』Shower & Spaが新発売。

化学洗剤などを使用しなくてもイオン洗浄でうるおいそのままに、肌にも髪にもやさしく洗い上げるHOT TAB Natural ZENを。

ニオイのもとのミネラル皮脂汚れも、スッキリ洗い流します。

また水道水の残留塩素もビタミンCが瞬間中和除去して、まろやかなお湯に変えてくれます。

私たちの体も肌も心も、自然の一部。

その生命力を引き出し、支えるのがHOT TABです。

ケミカルに頼らず、自然な洗浄力で汚れやニオイを洗い流し、本来の美しさを呼び覚ます。

そんなシンプルでナチュラルなケアへの思いをZENを通じて提案します。

Natural ZEN(禅&然)

■Natural ZEN(禅&然)でリラックス 地球にも肌にも優しいShower & Spa

《肌ストレスを解き放ち、全身すっぴん美肌に》

シャワーでもお風呂でも

【強い洗浄力のシャンプーやボディソープ】

夏ともなれば気温も湿度も高くなり不快指数はピークに。

シャワーでスッキリと洗い上げたいところですが、強い洗浄力のシャンプーやボディソープでは、皮脂膜や細胞間脂質が流れ出し、肌が敏感に傾いてしまう可能性大。

しかも、皮脂と汗のミネラル分が混ざった頑固な汚れは落ちにくく、それが頭皮の毛穴に詰まって細毛や抜け毛を招いたり、ニオイの原因になることも。

HOT TABならそんなこびりついたミネラル汚れを浮かせて落とし、必要な潤いは守ることができます。

【塩素によるダメージで、肌が過敏に】

日本の水道水はきれいでそのまま飲めるとよく言われますが、そんなクリーンな状態を保つために塩素が添加されています。

これは殺菌剤の一種で、衛生的には大切な役割を果たしていますが、肌や髪の皮脂を奪い、タンパク質にダメージを与える大きな要因に。

HOT TABには塩素を中和する働きがあるので、肌に刺激を与えることなく快適にシャワーやお風呂を楽しめます。

【肌フローラ破壊を防ぐNatural & Simple】

腸だけでなく、私たちの肌表面にもたくさんの菌が棲みついています。

その種類やバランスは人によって異なりますが、皮脂を作り出したり、悪玉菌の繁殖を抑えたりと重要な役割を担っています。

けれど、あまりこまめに洗ってしまうとそんな肌フローラのバランスが乱れることに。

重曹とクエン酸が主成分であるHOT TABなら、汚れは落としつつ皮脂は奪わない穏やかな洗顔や入浴で美肌を育めます。

【まろやかな肌当たりなら「中性」が理想】

たまに入る温泉なら良いのですが、毎日浴びるシャワーやお風呂では中性のお湯が理想的。

中性のお湯なら肌当たりが柔らかく、酸性のお湯のように肌の皮脂を奪ったり、アルカリ性のお湯のように角質を取りすぎてしまうこともありません。

HOT TABはお湯を中性にする働きがあるので、肌に必要な潤いや角層は守りながら快適に使えます。

■シャワー革命で、肌も髪も健康的に美しく!

【重炭酸イオンで、肌にも髪にもやさしく洗浄】

世界で初めて炭酸泉タブレットを開発し、特許を取得しているHOT TAB。

高濃度の重炭酸イオンで生まれる泡は、肌に必要な皮脂膜やNMF(天然保湿因子)は残したまま、汚れをすっきり落とします。

色素料や香料、保存料ゼロ。

体に対してストレスとなりうる化学成分は一切入れず、自然由来の原料でつくる泡だから肌や髪へのやさしさはトップクラス。

不要な角質や頭皮の毛穴に詰まった汚れもきちんと落とします。

【大切な赤ちゃんの健康を守る“抱っこだけ”のバスタイム】

重炭酸シャワーや温浴なら、石けんやシャンプーを使わずとも皮脂や汗、不要な角質といった汚れをするりと落とせます。

だから、デリケートな肌の赤ちゃんは抱っこして一緒にお風呂に浸かったり、シャワーを浴びるだけでOK。

汚れが溜まりがちなお尻と足は軽くクルクルと撫でれば、泡を使わずともまっさらな肌にリセットでき、大切な皮脂や潤いを守れます。

親御さんが抱っこして一緒に入るだけというバスロスゼロな入浴&シャワーなら、親子で簡単にまっさら肌になれ、育児ストレスの軽減にもつながります。

【コスパもタイパも最強!オールインワン入浴剤】

重曹とクエン酸の自然な洗浄力により、肌も髪もまっさらの状態に洗い上げるHOT TAB。

石けんやシャンプーを使わずともやさしくきれいに洗えるので、コスパは最強。

通常の洗浄剤のように洗い流す必要もないので、タイパも高いバスタイムに。

汗のミネラル分を含んだ汚れはこびりつきやすくニオイのもとになりますが、HOT TABならそんなミネラル汚れにもアプローチ。

シャワーでもお風呂でも、季節を問わず気持ちよく使えます。

■眠活・温活・菌活の鍵は毎日のバスタイム

眠れない、眠っても疲れがとれないといった睡眠にまつわるトラブルは現代人につきものです。

睡眠の問題を考える時の鍵となるのが「体温」です。

体は眠りにつく時に手足の先から熱を放出して深部体温を下げて、深く良質な眠りに入ります。

ところが、現代人は平熱が低いので深部体温が下がりにくく、それが睡眠のクオリティを損ねる大きな要因となっています。

これを解決するのが、HOT TABによる重炭酸温浴です。

重炭酸イオンが皮膚から吸収されると血管内皮にNOが発生して血管が拡張し、血流が促されて体温が上昇。

また、シャンプーやボディソープなしでも皮脂汚れをするりと落とせるため、肌の大切な菌バランスを損ねることもありません。

■重炭酸イオン浴とは

よくある炭酸ガスとは違い、重炭酸イオンの形でお湯に溶解するのがHOT TABの特長。

酸性の炭酸ガスは血液に溶け込むのが難しいのですが、重炭酸イオンは中性なので吸収されやすく温熱効果・血管拡張効果に優れています。

また、炭酸ガスはすぐに気化しますが、重炭酸イオンは溶けたまま留まるので、24時間後でもきちんと作用。

芯から温まるなら重炭酸イオン浴といわれる所以です。

重炭酸の溶けた41℃以下のぬるめのお湯に30分以上ゆっくり長湯する“重炭酸入浴法”を提案します。

重炭酸入浴剤【HOT TAB】をいつものお風呂のお湯に入れるだけ。

重曹とクエン酸で作り出した重炭酸イオンのおかげで、温浴効果がアップ。

お湯につかることで血行を促進し、毎日の健康をサポートします。

無香料・無着色・塩素中和。

追焚きをしても24時間濃度が持続する設計です。

※重炭酸イオンがお湯にしっかりと溶け込むためには、お湯が中性であることが重要。

HOT TABは開発者小星の特許技術によってお湯を中性に保ち、重炭酸イオンを多く長く溶け込ませることで、高い温浴効果を実現しました。

※効能には個人差があります。

重炭酸イオン浴とは

