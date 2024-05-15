AirPodsシリーズに割り込む1台は？ 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/5/15
「BCNランキング」2024年4月29日から5月5日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM5(S)（ソニー）
10位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
3位 AirPods(第3世代)
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM5(S)（ソニー）
10位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。