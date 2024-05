ジェイソンさんには当時、透析治療と点滴が施されたものの、腎臓が機能していない状態で、医師は本人と母レイサさん(Leisa、55)の前で「このままだと臓器不全で、1週間以内に死亡する」と告げたという。ジェイソンさんと一緒に暮らして介護を続けてきたレイサさんは、当時のことをこのように振り返った。「実はあの子はこれまで、8度くらい命の危機があってね。そのたびに救われてきたの。だから今回も『医師が救ってくれる』と思っていて、息子は酷く動揺していたわ。そうして容体は徐々に悪化し、先月27日に逝ってしまったのよ。」ジェイソンさんの体重が増え始めたのは10代の頃で、学校でいじめを受け、母の陰に隠れて過食をすることで心の平静を保っていたという。また3歳の時に父が亡くなり、母に甘やかされて育ったことも影響したようで、13歳でファストフードとタバコを始め、16歳の時にはメンタルヘルスの問題を抱えていたそうだ。また10代後半になるとテイクアウトの食事にはまり、20代後半には一日の摂取カロリーが1万を超える食事をするようになっていた。そんなジェイソンさんが「 イギリス で最も体重が重い人物」として知られるようになったのは、25歳だった2015年6月のことで、体重412キロ超(65ストーン)のカール・トンプソンさん(Carl Thompson)が死亡したことがきっかけだった。さらに2020年には、 肥満 による命の危険を感じて救急車を要請し、アパート3階の窓からクレーンで吊り上げて救出されて話題となった。ジェイソンさんは少なくとも8年間は外出することがなかったそうで、 肥満 者用に補強された市営のアパートの一室でオムツをつけて食事をし、音楽を聴く、テレビを見る、ゲームをする、タバコを吸うといった生活を続けてきた。歩くことはできず、心臓を拍動させ血圧を安定させるための薬が必要で、股間や脚にできたリンパ浮腫に苦しみ、レイサさんの介護を頼りに生きてきた。また睡眠中に呼吸が止まる睡眠時無呼吸症候群を患っていたため、夜は専用のマスクを装着せねばならず、ここ数年は敗血症、臓器不全、血栓、呼吸不全、脳卒中で何度か瀕死の状態に陥っていた。それでもタバコは止めず、エナジードリンク「モンスター」を15本一気に飲むこともあったそうで、昨年10月のインタビューでは「最も重い時の体重は365キロだった。今の体重は298キロ(47ストーン)で、 肥満 度の指標のBMIは通常の3倍以上の89.1。体重は減らないよ」と明かし、こう訴えていた。「自分が生き抜く最後の希望は、注射するタイプの 肥満 治療薬、ウゴービ(セマグルチド)だ。ただ、この薬は国民保健サービス(NHS)を通しての入手が困難で、僕の時間は限られている。政府はどうか、僕のような重症の 肥満 患者が優先的に薬を入手できるようにして欲しい。6週間でもいいから、薬を試してみたいんだ。」「そうしてもう一度、外に出てみたい。外を歩くだけでいい。人がたくさんいるところに行って歩いてみたいね。ただ普通の生活をしたいんだ。」しかしジェイソンさんは結局、この薬を手に入れることができないまま、 肥満 と臓器不全で死亡した。亡くなる前の体重は317キロほどだったそうで、レイサさんは胸のうちをこう吐露していた。「息子は私の全てだった。あの子がいなくなって心に穴が空いてしまってね。胸が張り裂けそうなの。立ち直るにはかなりの時間がかかるでしょうね。」そしてこのニュースには、次のようなコメントが寄せられた。「悲しいニュース。でもその一方で彼が死ぬまで食べていたこと、そしてそれを許してしまった家族に怒りを感じる。避けられた死だ。」「私は体重が136キロ(300ポンド)あり、大変な思いをしている。300キロを超えていたなんて想像もできない。」「こんな食費代がどこにあったのだろう。」「今まで一度も職に就いたことがなく、私たちが働いて納めた税金で暮らしていたのでしょう? もっと早くなんとかすべきだった。」「なんて悲しい人生なんだろう。」ちなみに米ジョージア州に住む男性(38)は2019年、リアリティ番組に出演したことをきっかけに体重383キロから270キロの減量に成功。自身の減量の過程をSNSで発信し、多くの人をインスパイアしていた。画像は『The Sun 「TRAGIC END Britain’s heaviest man dies from organ failure a week before his 34th birthday」(Credit: Ian Whittaker)』『The Daily Star 「Britain’s heaviest man dies a week before his 34th birthday as cause of death revealed」(Image: TalkTV)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)