2024年6月6日、東京ディズニーシーに開業予定の新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が誕生します。

今回は、そんな新エリアにオープンする『塔の上のラプンツェル』をテーマにしたエリア「ラプンツェルの森」のアトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」を紹介していきます。

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ラプンツェルの森」アトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」

開業日:2024年6月6日

形式:水流ライドタイプ

体験時間:約5分

ボートの定員:16名

※「ディズニー・プレミアアクセス」対象アトラクションです

新たに開発される8番目のテーマポートは、「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」がテーマとした「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界を、このプロジェクトのために新たに開発する4つのアトラクションなどで再現した3つのエリアと、パーク内に位置し、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルで構成されます。

「ラプンツェルの森」には、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の世界が広がり、ラプンツェルと一緒に、映画の中で描かれたランタンフェスティバルを訪れるアトラクションや、映画に登場する愉快な荒くれ者たちの隠れ家をテーマにしたレストランでの食事が楽しめます。

今回紹介する「ラプンツェルのランタンフェスティバル」は、新しい水流ライドタイプのアトラクション。

「ラプンツェル」にとって「今までで最高の日」となるランタンフェスティバルに向かうまでの道のりを体験できるアトラクションです。

©Disney

年に一度のランタンフェスティバルへと向かうロマンティックなボートの旅。

「フリン・ライダー」と恋に落ちた「ラプンツェル」が「今までで最高の日」を過ごす道のりを追体験します。

このアトラクションでは、年に一度のランタンフェスティバルへと向かうロマンティックなボートの旅で、フリン・ライダーと出会って「今までで最高の日」を迎えたラプンツェルの物語を追っていきます。

ボートに乗ったゲストは、ラプンツェルが暮らす塔に向けて進みます。

そして塔の窓辺から、身を乗り出しながら「自由への扉」を歌うラプンツェルとその様子を眺めるフリン・ライダーを目にします。

©Disney

塔を抜け出したラプンツェルが映画に登場するさまざまな場所でフリン・ライダーと仲を深めていくシーンをめぐると、ゲストはランタンが夜空に浮かびあがるのを目にします。

その先では、ラプンツェルとフリン・ライダーが「輝く未来」を歌い、ゲストは夜空いっぱいに広がる無数のランタンの灯りに包まれます。

『塔の上のラプンツェル』の物語を追体験できるアトラクション!

東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」内、『塔の上のラプンツェル』のアトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」の紹介でした。

※画像は全てイメージです

©Disney

