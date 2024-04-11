4月1日から7日まで 直近1週間に売れたスマートフォンTOP10 2024/4/11
「BCNランキング」2024年4月1日から7日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Pixel 8（Google）
7位 AQUOS sense8（シャープ）
8位 iPhone 15 Pro（アップル）
9位 arrows We（FCNT）
10位 AQUOS wish3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Pixel 8（Google）
7位 AQUOS sense8（シャープ）
8位 iPhone 15 Pro（アップル）
9位 arrows We（FCNT）
10位 AQUOS wish3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。