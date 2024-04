POP UP SHOPでサイン会＋撮影会を開催！ザ・ルーシー・カンパニー「モルガ 来日イベント」

ザ・ルーシー・カンパニーは、オーストラリアの世界的人気アーティスト「モルガ」の緊急来日が決定したことを発表しました。

モルガのグッズを販売するPOP UP SHOP会場2店舗(大丸福岡天神店・玉川高島屋)にモルガ本人が登場し、サイン会+撮影会を実施します。

ザ・ルーシー・カンパニー「モルガ 来日イベント」

【1】大丸福岡天神店

開催日時:4月14日(日) (1)13:00〜14:00 (2)15:30〜17:00

会場 :本館B1トピックステージ

【2】玉川高島屋

開催日時:4月27日(土) (1)11:00〜12:30 (2)15:00〜16:30

会場 :本館1階 T-ステージ1

両2店舗で行われるPOP UP SHOP会場にて、会期中にモルガ商品5,000円以上(税込)お買上げのレシートを持参ください。

モルガ購入品1点へモルガがサインをします。

※先着順に案内されるので、混雑状況により待ち時間が発生する場合があります。

※都合によりイベントの内容が変更・中止となる場合があります。

※詳しくは各店舗に確認してください。

