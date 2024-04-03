Ì¾µë¤¬½Õµ¨Å¸¼¨²ñ £Ó£Ä£Ç£ó¡Ö¥µ¥á¡×¤ËÃíÌÜ ¥Õ¥ì¥¤¥ëÂÐºö¤ä»º³ØÏ¢·È¥ì¥·¥Ô¤â
¶ÈÌ³ÍÑ¿©ºà²·¤ÎÌ¾µë¤Ï3·î13Æü¡¢Ì¾¸Å²°¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤Ç½Õ¤ÎÁí¹çÄó°Æ²ñ¡ÖÌ¾µë¥Õ¡¼¥É¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯2024½ÕinÌ¾¸Å²°¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¼è°úÀè´Ø·¸¼ÔÌó500¿Í¤ò¾·ÂÔ¡£¥á¡¼¥«¡¼109¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢º£½Õ²Æ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ä½ÅÅÀ¾¦ÉÊ¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Ì¾µë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ ¿·¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ ¿´¿È¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡×¡ÖÂç³ØÀ¸¥³¥é¥Ü¡ÁZÀ¤Âå¡ßÌ¾µë¡×¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥á¤ÈÀ¸¤¤ë¡Áµ¤Àç¾Â¤«¤éÅÁ¤¨¤ëSDGs¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌ¹Ö±é¤ò³«ºÅ¡£¥è¥·¥¥ê¥¶¥á¤Î²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤â¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ ¿·¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢²áµî2²ó¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¶¡½1Áª¼ê¸¢¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¡£½ÐÅ¸¥á¡¼¥«¡¼¤Îº£½Õ²Æ¸þ¤±¿·¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á60ÅÀ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Çâ1¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ ¿´¿È¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÀÝ¼è¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÆ¦¡¦Æù¡¦¤¿¤Þ¤´¡¦µû¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÖÂç³ØÀ¸¥³¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢Åì³¤³Ø±àÂç³Ø¤¬¡Ö±Ç¤¨¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡¢Ì¾¸Å²°³Ø·ÝÂç³Ø¤¬¡ÖÄ²³è¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡¢¶â¾ë³Ø±¡Âç³Ø¤¬¡Ö¿©»ö¤Ë¥Á¡¼¥º¤ò¥×¥é¥¹¡ª¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¥Æ¡¼¥Þ¤òºöÄê¡£ÁÏ°Õ¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥á¤ÈÀ¸¤¤ë¡Áµ¤Àç¾Â¤«¤éÅÁ¤¨¤ëSDGs¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢µû¸¶ÎÁ¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¿·¤¿¤Ê¿©ºà¤È¤·¤Æ¥è¥·¥¥ê¥¶¥á¤ÎÀÚ¿È¤òÄó°Æ¡£¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤È»°Î¦¤Î¿å»º¶È¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤µ¤ó¤ê¤¯¤ß¤é¤¤¡×¤ÎÀéÍÕ¹ë¼èÄùÌò¤ÈµÈÅÄ·ò½¨¼èÄùÌò¤ò¾·¤¡¢²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤ò¸ò¤¨¥µ¥á¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¿©ºà¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÄ¹¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤À¡£
Ì¾µë¤¬¿·¤¿¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¥è¥·¥¥ê¥¶¥á¤ÎÀÚ¿È¤Ï¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤ÇÄã»é¼Á¡¢Çò¿Èµû¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤¬ËÉÙ¡¢¥ï¥ó¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¤Î¤¿¤á½¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡¢Æð¹üµû¤Î¤¿¤á¾®¹ü¤¬¤Ê¤¯¤Æ°Â¿´¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¡£Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥á¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ä¥µ¥á¤Î¥«¥ì¡¼ÎµÅÄ¤Ê¤É¤Î»î¿©¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£