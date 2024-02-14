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Roman egg found in Aylesbury still has contents after 1,700 years | Archaeology | The Guardian
Spectacularly preserved Roman-age egg still has its yolk and whites | Live Science
https://www.livescience.com/archaeology/romans/spectacularly-preserved-roman-age-egg-still-has-its-yolk-and-whites
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