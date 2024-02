2024年2月2日、 ソフトウェア 開発企業・ Autodesk の共同創設者であり、CADソフトAutoCADの開発者でもあるジョン・ウォーカー氏が亡くなりました。John Walker (1949 - 2024) - SCANALYZER / The Happening World - Scanalysthttps://scanalyst.fourmilab.ch/t/john-walker-1949-2024/4305

John Walker leaves us - Through the Interfacehttps://www.keanw.com/2024/02/john-walker-leaves-us.html1949年に生 まれ たウォーカー氏は医師の家系に生 まれ ましたが、 天文学 者になるという夢を追い求めてケース・ウェスタン・リザーブ大学へ進学しました。しかし、同大学在籍時にコンピューターという新しい世界に 出会い 、それ以降は 天文学 ではなくコンピューター分野を志すこととなります。その後、ウォーカー氏はケース・ウェスタン・リザーブ大学のProject Chi(X)コンピューティングセンターでコンピューター サイエンス を学び、電気工学の学位を取得。1972年の感謝祭で後に妻となるロキシーさんと 出会い 、翌年に 結婚 。その数か月後に、2人はウォーカー氏の新しい仕事のため カリフォルニア へ移住することとなります。1974年から1975年にかけて、ウォーカー氏はUNIVAC 1100上で自己複製するANIMALと呼ばれるコンピューターウイルスの開発を行っており、これは最初のコンピューターウイルスのひとつとして名前を挙げられることもあるそうです。その後、 カリフォルニア のベイエリア周辺でさまざまな仕事を転々とすることとなりますが、1976年後半に、テキサス・インスツルメンツによる世界的に最も早い時期にリリースされた16ビットマイクロ プロセッサ であるTMS9900をべースとした独自の回路基板を設計。この回路基板設計がベンチャー企業Marinchip Systemsの立ち上げおよび、1982年のAutodesk設立につながります。ウォーカー氏はAutodeskでコンピューター アプリ ケーションの開発をスタートし、最初に完成した アプリ ケーションがCADおよび製図用の「AutoCAD」でした。AutoCADは建築・土木・機械分野などで、汎用CADとして記事作成時点でも広く利用されています。なお、ウォーカー氏は自身のウェブサイトであるFourmilab上で執筆活動を行っていることでも知られています。Fourmilabにはウォーカー氏が自身の手でAutodeskの成り立ちをまとめた「The Autodesk File」が公開されているので、気になる人はチェックしてみてください。The Autodesk Filehttps://www.fourmilab.ch/autofile/