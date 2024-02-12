まれ（朝ドラ）
平成27年度の前期NHK連続テレビ小説「まれ」
2024年10月28日
2024年2月14日
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当時43歳の娘に子宮頸がんが発覚「後悔はありません」家族で奮闘
女性はできることをやり続け、娘が46歳で亡くなるまで家族で看病したという
婦人公論.jp
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女子バスケ残り40秒の極限プレー 五輪繋がったギリギリの場面を本人表現
山本麻衣は「あそこは『ひょい』ってやって」と独特の表現で振り返った
THE ANSWER
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全米を大論争に巻き込んだ「3つの扉の問題」 数学者らも参戦
1990年にアメリカの雑誌のコラムに掲載された「3つの扉の問題」を解説
プレジデントオンライン
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ホワイトチョコはなぜ白い？カカオ豆使用も黒っぽくない意外な理由
週刊女性PRIME
2024年2月13日
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キャンプでの投げ込みはすべてストレート 阪神・伊藤将司が語る理由
「ストレートをしっかり投げていれば、変化球も投げられると思う」と説明
BASEBALL KING
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火災で逃げ遅れ呼吸が止まった犬 ペット用の酸素マスクで息を吹き返す
Techinsight
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英地下鉄で「トコジラミ大量発生」迷惑TikTokerが嘘放送、乗客大混乱
地下鉄が駅のホームに着くと同時に、衝撃的な「偽アナウンス」が流れたそう
乗りものニュース