人気「マインクラフト」と『』の新たなDLC(ダウンロードコンテンツ)『マインクラフト x スター・ウォーズ:ジェダイの道 DLC』の公式予告編が公開された。



クローン戦争時が舞台で、プレイヤーはジェダイ・アカデミーの若きパダワンを操作する。「ここで、グランドマスター・ヨーダ、カレラン・ベク、そして他のジェダイたちと一緒にフォースをマスターし、ジェダイ・ナイトの階級に昇格するための訓練を受けることになります。物を空中に飛ばしたり、ライトセーバーで戦ったりする準備をしましょう!」と、マインクラフトで紹介されている。

このDLCには、ヨーダのほか、メイス・ウィンドゥやアナキン・スカイウォーカー、アソーカ・タノといったクローン戦争時代のジェダイの騎士たちが登場。グリーヴァス将軍は映画でもお馴染みのライトセーバーの回転技を見せている。

このほか、ヒュイヤンと共にライトセーバーをカスタムしたり、アストロメク・ドロイドをカスタムしたり、ハイパースペースを旅したり、古代の謎を解いたりと、スター・ウォーズの世界をたっぷりと楽しめるようだ。マインクラフトならではのレトロな四角いブロックデザインで、スター・ウォーズのアイコニックなルックを楽しく再現している。

マインクラフトは、にもスター・ウォーズをテーマとしたDLCを発表しており、この時は旧三部作を扱うものだった。新しい『スター・ウォーズ: ジェダイの道』は、マインクラフトのより取得できる。

Source:

The post first appeared on .