Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØTHE SWARM¡Ù¡Ø·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPRÆ°²è²ò¶Ø
³¤³°¤Ç¤âÂ³¡¹¤ÈÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶Âç·¿¿¼³¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ØTHE SWARM¡¿¥¶¡¦¥¹¥¦¥©¡¼¥à¡Ù¡£¤½¤·¤Æ2021Ç¯¤È2022Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢HuluÇ¯´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢±Ç²è²½¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¤Î¶Ë¸Â¤Î¥¾¥ó¥Ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ø·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤¬3·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Î½Õ¡¢Hulu¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¥¤¥Á¥ª¥·¤Î2Âç¥É¥é¥Þ¤¬¡¢PRÆ°²è¤ÇÌµÅ¨¤Î¥³¥é¥Ü¤òÅ¸³«¡ª¡¡Ç÷¤ê¤¯¤ë¶¼°Ò¤ÈÁÔÀä¤Ê»àÆ®¡½¡½¡È¿ÍÎà¤ÎÂ¸Ë´¤ò·ü¤±¤¿2¤Ä¤ÎÆ®¤¤¡É¤ò¼´¤ËÆÃÊÌÊÔ½¸¤·¤¿PRÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥¥à¥¿¥¯½Ð±é¥É¥é¥Þ¡ØTHE SWARM¡¿¥¶¡¦¥¹¥¦¥©¡¼¥à¡Ù¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤â¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPRÆ°²è
¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÛÇ÷¤Î¸åÈ¾Àï¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡ØTHE SWARM¡Ù
±ÇÁü²½ÉÔ²ÄÇ½¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡Ö¿¼³¤¤ÎYrr¡Ê¸¶Âê¡§Der Schwarm¡Ë¡×¤ò¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀ©ºî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÀ©ºîÈñ¤Ç±ÇÁü²½¤·¤¿¡ØTHE SWARM¡Ù¤Ï¡¢¸½ºßHulu¤ÇÂè4ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤Î¿åÃæ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÊÂçÇ÷ÎÏ±ÇÁü¡¢Àº¹ª¤«¤ÄÂç³Ý¤«¤ê¤ÊVFX¤ä¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿³¤¤Î±ÇÁüÈþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡¡¹¤È¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¶ÛÇ÷´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò°µÅÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÜ¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î³¤¤ÇÆÍÇ¡ÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢°ÛÊÑ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ËÄ©¤à³Æ¹ñ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ°ÛÊÑ¤Î¸¶°ø¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ±§Ãè¤è¤ê¤âÆæ¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¡á¡É¿¼³¤¡É¤Ç°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤·ëÏÀ¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡©
¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÏÆÍÇ¡¥¯¥¸¥é¤¬¿Í¤ò½±¤¤¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥á¥¿¥ó¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥È¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¡£¤«¤¿¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÆæ¤Î´¶À÷¾É¤¬³ÈÂç¤·¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï¿·¼ïÀ¸Êª¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤Î¥«¥Ë¤¬Ä®¤ò½±·â¡ª¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³¤ÍÎ°ÛÊÑ¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê¡¢²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤Ë¶ÛÇ÷´¶¤È¾×·âÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ëËÜºî¡£¤·¤«¤â¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹ÓÇÈ¤¬ÅþÍè!?¡¡3·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë°Ê¹ß¡¢½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¸åÈ¾Àï¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¥·¡¼¥º¥ó4¤ÏÂè1ÏÃ¤«¤é·ãÆ°¤ÎÏ¢Â³
°ìÊý¡¢¡Ø·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡Ù¤Ï¥´¡¼¥ì¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¾¥ó¥Ó¤ËÀêµò¤µ¤ì¤¿»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¡È½ªËöÀ¤³¦¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¶Á¤¬À¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤¿Æ®¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë»Ñ¤ò³è¼Ì¡£2021Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÂè1¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤È°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¶»¤ËÇ÷¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£Hulu¤ÇÆ±Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¡¢Íâ2022Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó3¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï²ÃÂ®¤·¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»ëÄ°¿ô1°Ì¤Ëµ±¤¯ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¤¤ß¥»¥«¡Ù¤Ïº£Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡£3·î19Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÆþÌçÊÔ ´°Á´¿·ºîSP¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÊüÁ÷¸å¤«¤é¤ÏHulu¤Ç¥·¡¼¥º¥ó4¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è²½¤â·èÄê¡Ä¤È¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª
ËÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡¢Á°ÅÄ¸øµ±¤é¿·¥¥ã¥¹¥È¤â»²Àï¤·¡¢ÁíÀª39¿Í¤â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤¬¡Ø¤¤ß¥»¥«¡Ù»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤âÀ¨»´¡Ä·ì¤Ç·ì¤òÀö¤¦¡Ú¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡Û¤òÅ¸³«¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¶Á¤¬¤Ê¤ó¤È¡¢ÌÀÆüÍÕ¡Ê¶Ì¾ë¡ËÎ¨¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬µòÅÀ¤È¤¹¤ë¡ÈÊÄº¿¤µ¤ì¤¿·ºÌ³½ê¡É¤Ç¡¢¿Í´ÖÆ±»Î¤Î»¦Ù¤¥²¡¼¥à¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡¢¿ÍÎàºÇ¸å¤Î´õË¾¤ÎÅÔ»Ô¡Ö¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤ÎÂ¸ºß¡½¡½¡£¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ë°ÂÁ´¤ÊÍýÁÛ¶¿¤Ê¤É¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ë!?¡¡ÀäË¾¤¬¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢¶Á¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¿®¤¸¡¢¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
HuluÇÛ¿®¾ðÊó
Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØTHE SWARM¡¿¥¶¡¦¥¹¥¦¥©¡¼¥à¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¸½ºß¡¢Hulu ¤ÇÂè 1¡Á4 ÏÃ¤òÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ê¢¨Ëè½µÅÚÍË¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹¹¿·¡Ë
Hulu ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡ÙSeason4¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë¸½ºß¡¢Hulu ¤ÇÂè 1 ÏÃ¤òÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ê¢¨Ëè½µÆüÍË¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹¹¿·¡Ë
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë