¡Ø¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡ÙºÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤â¤Ê¤¯ÇÛ¿®¡ª¿¶¤êÊÖ¤ê¤«¤éºÇ¿·¾ðÊó¤Þ¤Ç

アメリカのマーケティング会社で働くエミリーがパリに転勤となり、異国で仕事や恋愛に奮闘する様子を描き大ヒットしたNetflixオリジナルシリーズ『エミリー、パリへ行く』。待望のシーズン3が、12月21日よりNetflixにて配信スタートする。登場人物や人気ファッションなどこれまでのシーズンを振り返りながら、最新情報までを紹介!

『エミリー、パリへ行く』あらすじ

シカゴからパリへ転勤!【シーズン1】



世界的マーケティング企業に勤めるエミリーは、妊娠した上司に代わりパリへ赴任することに。花の都パリでの新たな人生が始まったのはいいけれど、フランス語が話せず同僚や上司からは無礼者扱い!仕事のONとOFFをはっきりさせるパリ式働き方に戸惑いながらも、アメリカの事情通としての能力を発揮して、一生懸命仕事への熱意を伝えるうちに、周りの見方も変わり始める。恋愛面でもパリの洗礼を受けることに。ハンサムなシェフのガブリエルやデザイナー一族出身の大人な男性マテューなど新たな出会いにときめくも、思い通りにはいかないもの…。

恋に仕事に遊びを満喫!【シーズン2】



少しずつパリに慣れてきたエミリーは楽しむ余裕が出始めるように。何気なく投稿していたSNSも絶好調で、大きな案件を任せられるようになる。恋愛では友達カミーユの彼氏ガブリエルへの思いを引きずっているけれど、仕事も忙しくてそんなことにばかり悩まされている暇はない! もっと仕事で活躍するためにフランス語学校に通うエミリーは、そこで新たな恋の相手、アルフィーと出会う。ロンドン出身のビジネスマンであるアルフィーとガブリエル、愛情と友情の間で揺れ動くエミリーに追い打ちをかけるようにザ・アメリカンスタイルの上司マデリンとフレンチスタイルのシルヴィーの対立が勃発。仕事でも恋愛でも究極の選択を迫られる。

新たな恋の予感も?【シーズン3】最新情報

1年という期限付きでパリ生活を楽しんでいたエミリーが、思いがけずパリに腰を据えた人生を送る選択肢をオファーされて幕を閉じたシーズン2。シーズン3で気になるのはエミリーが仕事でも恋愛でもどっちを選んだのかということ。

『エミリー、パリへ行く』シーズン3 予告編公開! この冬、全ての答えはパリにある。

恋に仕事に、エミリーの冒険はまだまだ続く 12月21日より配信スタート!#エミリーパリへ行く pic.twitter.com/ev6x8pvCZM - Netflix Japan | ネットフリックス (@NetflixJP) November 30, 2022



解禁された予告編では心機一転、前髪を切ったエミリーがまさかの“掛け持ち”しているという事実が明らかに! アルフィーに“何を考えてる?”と聞かれ、ガブリエルからは“君は運命の人だ”と言われ、“愛する人は一人じゃなきゃダメなの?”と悩むエミリーの様子が映し出されており、ドラマティックでロマンティックな街パリに翻弄されるようだ。“今は仕事より人生が大事”というセリフも気になるところ…。

『エミリー、パリへ行く』キャラクター

パリに転勤したエミリーの周りには魅力的な人がたくさん! ハンサムなご近所さんにパリジェンヌな上司、個性豊かな友人たちなど、お気に入りのキャラクターを探してみては?

【エミリー】パリに転勤した主人公



シカゴからパリへ転勤してきたマーケティング会社で働く主人公。上昇志向が強く、初めての事にも積極的に挑戦するめげない頑張り屋さん。アメリカ人の視点を活かしてフランス市場を拡大するミッションを背負っている。ハツラツと社交的で思いやりがあり、何事も楽しもうとするポジティブなエミリーの周りには彼女を気にかける人がたくさん。

【ガブリエル】パリのご近所さん



エミリーと同じアパートメントに住むハンサムでチャーミングなご近所さん。実は近くのレストランで働く腕利きのシェフ。付き合って長い彼女カミーユがいたが、エミリーに夢中になってしまい関係は複雑に…。長年大切に使ってきたオムレツ用のフライパンをあげるなど、エミリーに特別な思いを抱いているのは明らか! ちなみに公式料理本にはガブリエルお手製のオムレツのレシピも載っているそう。残念ながらガブリエルはいないので、自分で作ってプチ・エミリー気分を味わうしかない!



Emily in Paris: The Official Cookbook (English Edition)

【シルヴィー】パリジェンヌなボス



社員を守るためなら歯に衣着せぬ物言いもためらわない絶対的なボス。経験も豊富でパリでの仕事の流儀を重んじるがゆえに、新しい風として送り込まれたエミリーとは嚙み合わない。私生活では結婚して夫もいるけれどオープン・リレーションシップで、自由気ままなラブライフを満喫中。シーズン2の最後には近しい社員と顧客を引き連れて、独立を宣言!

【カミーユ&ミンディ】パリの友達



初めてパリでできたフランス人の友達カミーユも心強い存在。家族で営むシャンパン会社を手伝っていて、洗練された感覚の持ち主。思いがけずガブリエルをめぐって友情がこじれてしまったけれど、エミリーがもうガブリエルとデートをしないと約束したことで一件落着!?

孤独な海外生活のよき理解者ミンディ。中国のお金持ち一家の一人娘でありながら、決められたレールを歩むことを拒み、子守をしながら歌手になることを夢見るミンディは切磋琢磨できる親友。

エミリーの人気ファッション

エミリーのファッションに“やりすぎ”の文字はない! シチュエーション別におしゃれファッションを紹介。

【デート】ロマンティックなカラーでキュートに



派手なものが好きなエミリー。シーズンを重ねるにつれてパリっぽさも加わり、少しずつ洗練されるものの、エミリースタイルは健在。デートの時は最高にロマンティックなカラーのレッドやピンクでとびきりキュートに。

【お仕事】グリーンで知的に



ミニスカートを取り入れたコーデを得意とするエミリー。お仕事モードの時は、ジャケットを羽織ってきっちりめに。ツイードジャケットやヒール、バッグ、ハットなど、知的な印象ながらインパクトを与えてくれるグリーンが多い印象。もちろんカメラ型ケースが可愛い仕事道具スマホも欠かせない!



Emily in Paris 3D Silicone phone Cases Vintage Camera for IPhone 5 6 7 8 9 X XS Max 2020 (for iPhone 12 pro Max, Black)

【パーティー】煌びやかなアイテムで存在感バツグン



エッフェル塔を眺めながらの仕事のパーティーや自分の誕生日会など、様々なパーティーシーンではTPOに合わせてドレスアップ。ドラマティックなブラックチュチュドレスやビッグリボンのカクテルドレスなど煌びやかなアイテムで存在感を放つ。シリーズを代表するアイコニックなルックが完成し、2023年カレンダーを彩る一枚にも選ばれている。



Emily in Paris 2023 Wall Calendar

友達とお出かけファッション



ちょっとカフェでお茶したり、ベンチで話したり、そんなデイタイムにはイエローのロングワンピなど着心地のいいアイテムを。ガールズナイトではキラキラ眩しいパープルのキャミドレスなどを着て、ここぞとばかりにやりたいコーデをエンジョイ。エミリーのファッションに“やりすぎ”の文字はない!

続きはいつ配信?

12月初めには、パリでゴージャスなプレミアが開催され期待値アップ!

ボンソワール パリで開催された『エミリー、パリへ行く』シーズン3のプレミアに登場したキャストたちのアイコニックなドレスアップ姿がこちら。ファッションショーさながらのモードでリュクスな瞬間 #エミリーパリへ行く #EmilyInParis pic.twitter.com/UYi0ayqtq7 - Netflix Japan | ネットフリックス (@NetflixJP) December 9, 2022



待望のシーズン3は、12月21日よりNetflixにて独占配信スタート。シーズン1&2を見返しておさらいするのはもちろん、サウンドトラックを流しながら、勝手にエミリー風ファッション・ショーをしたり、お料理を真似して作ってみたり、楽しみながら待つのもアリ。配信まであと少し! 気分を盛り上げて、備えてみては?

Emily in Paris (Soundtrack from the Netflix Series)

Netflixオリジナルシリーズ『エミリー、パリへ行く』シーズン1〜2は独占配信中。シーズン3は12月21日より独占配信。(KanaKo)