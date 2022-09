米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は9月13日(米国時間)、「Apple Releases Security Updates for Multiple Products|CISA」において、Appleの複数製品に複数の脆弱性が存在すると伝えた。

これら脆弱性を悪用されると、攻撃者によって影響を受けたシステムの制御権が乗っ取られる危険性がある。脆弱性に関する情報は次のページからたどることができる。

Apple security updates - Apple Support

About the security content of iOS 15.7 and iPadOS 15.7 - Apple Support

About the security content of iOS 16 - Apple Support

About the security content of macOS Big Sur 11.7 - Apple Support

About the security content of macOS Monterey 12.6 - Apple Support

About the security content of Safari 16 - Apple Support

影響を受けるとされるプロダクトは次のとおり。

iPad 5世代およびそれ以降のバージョン

iPad Air 2およびそれ以降のバージョン

iPad mini 4およびそれ以降のバージョン

iPad Pro (すべてのモデル)

iPhone 6sおよびそれ以降のバージョン

iPhone 8およびそれ以降のバージョン

iPod touch (7世代)

macOS Big Sur

macOS Big Sur and macOS Monterey

macOS Monterey